Nous sommes le mercredi 3 juillet 2013. Le roi Albert II annonce, lors d’une allocution télévisée historique, qu’il compte abdiquer. À peine plus de deux semaines plus tard, le prince Philippe prête serment pour devenir roi des Belges. Un passage de témoin effectué à l’occasion de la Fête nationale, le 21 juillet, il y a tout juste 10 ans.

La cérémonie est protocolaire, mais également chargée en émotion, notamment lors du discours du roi Albert II, adressant un “gros kiss” à la reine Paola et souhaitant le meilleur à son fils.

”Philippe, tu as toutes les qualités de cœur et d’intelligence pour très bien servir notre pays dans tes nouvelles responsabilités. Toi-même et ta chère épouse Mathilde, avez toute notre confiance. Ta mère et moi formons le vœu ardent de plein succès dans cette tâche à laquelle tu es bien préparé”, explique Albert II.

Quelques minutes plus tard, le nouveau roi Philippe prête serment devant les Chambre réunies et devient le septième roi des Belges. “Je viens de prêter devant vous le serment constitutionnel. Je suis conscient de la responsabilité qui désormais m’incombe. Ce serment est une promesse solennelle qui renouvelle la relation de confiance qui existe depuis bientôt deux cents ans entre le Roi et le peuple belge”.

C’est le début d’un parcours au cours duquel le roi a rarement, si ce n’est jamais, été mis en défaut.

2. Rentrée des classes, un papa comme les autres – 1er septembre 2015

Le fait de devenir roi n’a pas changé les traditions pour Philippe, qui continue de conduire ses enfants à l’école le matin de la rentrée scolaire.

Ce 1er septembre 2015, comme depuis plusieurs années, le roi s’offre un moment “normal”, accompagnant la princesse Élisabeth, le prince Gabriel et la princesse Éléonore au collège Sint-Jan-Berchmans, dans le centre de Bruxelles. Des moments qui offrent toujours des images étonnantes de ce roi au milieu des autres parents. Un papa presque comme les autres au royaume de Belgique.

Cette année-là, la reine Mathilde accompagne, elle, le prince Emmanuel à l’école Eureka de Kessel-Lo, faisant sa rentrée en 5e primaire.

C’est ça aussi la famille royale belge.

3. La Belgique frappée par les attentats – 22 mars 2016

Quelques mois après la France, la Belgique est la cible de deux attentats terroristes, le 22 mars 2016, à l’aéroport de Zaventem et dans la station de métro Maelbeek. Le pays pleure les 32 victimes. Des centaines de personnes sont blessées au cours des attaques.

Le roi Philippe prend la parole sur les chaînes de télévision dans la soirée.

”Aujourd’hui, notre pays est en deuil. Pour chacun de nous, ce 22 mars ne sera plus jamais une journée comme les autres”, dit le chef de l’État, la mine grave. “Les vies brisées, les blessures profondes, ces souffrances sont celles de tout notre pays. Mathilde et moi partageons votre peine, vous qui avez perdu un proche ou qui avez été blessés par les attentats lâches et odieux d’aujourd’hui”, poursuit-il.

Un moment fort et une allocution rare pour le souverain, qui s’exprime habituellement à la télévision pour Noël et à l’occasion de la Fête nationale. Le souverain joue son rôle de ciment du pays.

4. Le roi reçoit le Vlaams Belang – 29 mai 2019

En mai 2019, après les élections fédérales qui ont vu le triomphe du Vlaams Belang, le roi Philippe reçoit le président du parti, Tom Van Grieken. Un chef d’État belge n’avait pas eu de rencontre officielle avec un dirigeant de parti d’extrême droite depuis 1936.

Les caméras sont présentes en nombre pour filmer l’arrivée de Van Grieken. “C’est la chose la plus normale du monde que le chef de l’État invite le vainqueur des élections”, déclare le président du Vlaams Belang à son arrivée au Palais. “Je ne vais pas qualifier de ‘spécial’ quelque chose qui est normal”, ajoute-t-il. Il sait néanmoins très bien que la rencontre fait du bruit. L’entretien durera une vingtaine de minutes.

Les présidents des autres partis se montrent parfois prudents, refusant de donner leur avis sur cette situation, d’autres confiant un certain malaise.

Tous les dirigeants de partis s’accordent en tout cas à dire que Philippe a fait profil bas pendant ces entretiens, y compris en termes de prise de position politique. Le roi recevra également la même journée le président du PTB pour boucler les consultations royales en vue de former un gouvernement.

5. “Déploie tes ailes, Élisabeth” – 25 octobre 2019

À l’occasion des 18 ans de sa fille aînée, le roi Philippe tient un discours très personnel au Palais royal. S’adressant à Élisabeth avec émotion, le roi précise ceci : “Ta maman et moi sommes très heureux de t’avoir pour fille […]. Bon anniversaire, ma chère Élisabeth. Déploie tes ailes. Sois heureuse. C’est ce que je te souhaite de tout cœur, c’est ce que nous te souhaitons tous”.

“Ces dix-huit années ont été remplies de nombreux moments enrichissants qui ont fait de moi la personne que je suis aujourd’hui. Dix-huit ans, c’est le passage vers l’âge adulte”, répond la duchesse de Brabant, qui tient à remercier sa famille, “toujours là” pour la soutenir et l’encourager. “Nous formons une équipe formidable, aussi avec mes frères et sœur, Gabriel, Emmanuel et Éléonore. Merci à toi, maman, pour ta disponibilité et ton écoute. Merci à toi, papa, pour ta confiance. Je sais que je pourrai toujours compter sur toi.” Le roi et la reine écoutent leur fille avec beaucoup d’émotion.

“Le pays peut compter sur mon engagement”, affirme la jeune femme devant un panel d’invités.

6. Pandémie de Covid – 16 mars 2020

À nouveau, le roi Philippe sort de sa réserve, alors qu’éclate la crise du coronavirus. Il appelle à la solidarité, en invitant notamment les jeunes à avoir un comportement responsable, alors que la difficile décision du confinement est actée.

“Notre pays est confronté à une crise sanitaire mondiale sans précédent”, affirme-t-il. “Nos autorités ont pris leurs responsabilités en adoptant des mesures drastiques qui nous imposent de modifier notre mode de vie, pour nous-mêmes, mais surtout pour les autres et en particulier les plus vulnérables. Je suis confiant que nous sortirons grandis de cette épreuve”, explique-t-il, avant d’ajouter : “Nous pouvons sauver des vies”.

Ce n’est en réalité que le début de plusieurs mois de difficultés, entre rebond de l’épidémie et nouveaux variants, avant que la situation ne finisse par se calmer.

7. La rencontre avec Delphine Boël – 9 octobre 2020

Le 1er octobre 2020, avec l’arrêt de la cour d’appel de Bruxelles, Delphine Boël est désormais considérée comme la fille légitime du roi Albert II et est donc devenue princesse de Belgique. Cela met fin à une saga judiciaire qui remontait à 2013.

Une semaine plus tard, le 9 octobre, Delphine est reçue par Philippe au palais de Laeken. Le roi et sa demi-sœur partagent un échange “chaleureux”, écrivent-ils dans un communiqué commun, avant de publier une photo d’eux.

”Nous avons eu l’occasion d’apprendre à nous connaître lors d’un long et riche échange qui nous a permis de parler de nos vies respectives et de nos centres d’intérêt communs. Ce lien va désormais se développer dans un cadre familial”, expliquent Philippe et Delphine.

8. Dramatiques inondations – juillet 2021

L’été 2021 restera longtemps dans les mémoires des Belges pour de tristes raisons. Les dramatiques inondations qui frappent la Belgique mi-juillet coûtent la vie à 39 personnes. Le pays tout entier est meurtri, le lourd bilan humain s’accompagne d’importants dégâts matériels. L’impensable s’est produit.

Le roi et la reine se rendront à plusieurs reprises dans les zones sinistrées, rendant hommage aux disparus et échangeant avec les victimes qui ont parfois tout perdu au passage des torrents d’eau. Avec attention et sympathie, les souverains prennent le temps d’écouter les témoins, sinistrés et secouristes. L’émotion est forte.

Le couple royal reviendra plusieurs fois dans l’Est de la Belgique, pour marquer son soutien et réaffirmer que les victimes ne sont pas oubliées.

9. Les “profonds regrets” en RDC – 8 juin 2022

Le roi Philippe tient un discours très attendu, le mercredi 8 juin 2022, en République démocratique du Congo. Sur l’esplanade du Palais du Peuple, siège du Parlement, à Kinshasa, le souverain belge réitère “ses plus profonds regrets” – déjà exprimés en 2020 dans une lettre historique adressée au chef de l’État Félix Tshisekedi – pour les souffrances infligées au peuple congolais pendant la période coloniale.

”Bien que de nombreux Belges se soient sincèrement investis, aimant profondément le Congo et ses habitants, le régime colonial comme tel était basé sur l’exploitation et la domination”, déclare le roi Philippe. “Ce régime était celui d’une relation inégale, en soi injustifiable, marqué par le paternalisme, les discriminations et le racisme. Il a donné lieu à des exactions et des humiliations”, ajoute-t-il.

“Je réaffirme mes plus profonds regrets pour ces blessures du passé”. Un discours historique.

10. Le buzz avec les Diables rouges – 15 novembre 2022

La Coupe du monde au Qatar va bientôt débuter et le roi s’offre un buzz magistral en se muant en coach des Diables rouges.

Le projet serait né un mois auparavant, lorsque le service communication du Palais royal a contacté l’Union belge de football pour préparer la venue du roi au centre d’entraînement de Tubize, le 14 novembre. Avec, dans leur esprit, la possibilité de soutenir les Diables rouges d’une façon humoristique. Le résultat est une réussite.

Dans une vidéo pleine d’autodérision, Philippe donne ses consignes à Kevin De Bruyne, dévoile un tatouage du Mondial et reçoit Roberto Martinez au palais royal. “It’s deviltime” lance le souverain, comme un slogan. C’est un carton.

”Quand on a fait le tournage, on savait qu’on avait de l’or dans les mains et que ça allait faire un carton”, résume Manu Leroy, le directeur marketing de l’Union belge de football.