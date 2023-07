Ventes et prix des maisons et des appartements : voici comment évolue le marché immobilier dans votre province en 2023

Des ventes en recul mais…

Dans la foulée de 2022, l’activité immobilière nationale du 1er semestre 2023 a reculé. Plombées par les nettes baisses de janvier (-10,5 %) et février (-10,4 %), les ventes de maisons et d’appartements ont ainsi baissé de 4,2 sur les six premiers mois de l’année.

Point positif, malgré tout, selon Sylvain Bavier, porte-parole de notaire.be, « la situation s’est quelque peu améliorée au cours du 2e trimestre grâce au mois de juin qui a vu les ventes (NDLR : nationales) progresser de plus de 5 % par rapport au mois de juin de 2022 ». Exemple en Wallonie, où l’évolution des transactions entre le 2e trimestre 2023 et le 2e trimestre 2022 est estimé à 1,4 %. Pas étonnant, dès lors, que la seule province belge à enregistrer une hausse de son activité immobilière sur le 1er semestre 2023 soit située au sud de la frontière linguistique. Le Hainaut (+3,1 % de ventes en un an) et ses biens à moindre coût tirant le marché vers le haut depuis plusieurs mois.

Plus localement, outre les bons résultats du Hainaut, le bilan wallon du 1er semestre 2023 a également été marqué par le fort désintérêt des acheteurs pour les biens luxembourgeois. Par rapport à l’année dernière, l’activité immobilière a chuté de 7,9% dans la verte province. En Belgique, seule la Flandre occidentale a fait plus mal sur l’ensemble des six premiers mois de l’année. Mais là encore, « sur base trimestrielle, les évolutions sont toutes positives » sauf à Namur.

Des maisons un peu moins chères en Wallonie et à Bruxelles

Si le prix moyen des maisons continue de grimper en Flandre, c’est tout l’inverse que les notaires observent en Wallonie (-1,4 %) – où toutes les provinces suivent la même tendance, à commencer par le Brabant wallon (-2,4%) – et à Bruxelles (-4,1 %). En conséquence, acheter une maison dans le pays coûte un peu moins cher aujourd’hui (-0,3 %) qu’il y a un an à la même époque.

« Mais ces dernières années, le prix moyen d’une maison en Belgique n’a cessé d’augmenter », nuance Sylvain Bavier. « À titre de comparaison, en 2018, il fallait débourser 253 608 € contre 320 937 € au semestre dernier. »

Des appartements toujours plus chers en Wallonie

Contrairement à Bruxelles où les flats sont un peu plus accessibles qu’au 1er semestre 2022, le coût moyen des appartements flamands et wallons a augmenté respectivement de 2,5 % et 2,4 % au cours des deux premiers trimestres de l’année. Résultat des courses ? Le prix moyen d’un studio dans le sud du royaume devrait bientôt dépasser les 200.000 €, alors qu’il approchait seulement les 160.000 € en 2018.

Symbole de la hausse conséquente des prix des appartements en Wallonie, la valeur des flats du BW a pris 6,7% en un an.