Une quinquagénaire interpellée en Flandre avec un kilo de speed et 652 pilules d'ecstasy

La zone de police de Limburg Regio Hoofdstad (LRH) a interpellé mardi une femme de 51 ans soupçonnée de vendre du speed et de l'ecstasy, dans le cadre d'une enquête en cours à Zonhoven, ont indiqué les forces de l'ordre jeudi. La femme avait chez elle plus d'un kilo de speed et 652 pilules d'ecstasy. Elle se trouve désormais derrière les barreaux.