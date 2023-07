Philippe, 10 ans de règne: le "sans-faute" d’un roi équilibriste, selon Christian Behrendt

"La ligne rouge à ne pas passer dans une monarchie constitutionnelle, c’est de générer une appréciation tout à fait différente au Nord et au Sud par un acte, quel qu’il soit . Un discours, un déplacement, etc. C’est le critère pour évaluer le parcours de Philippe ", commente Christian Behrendt.

"Nous sommes dans un pays difficile, linguistiquement divisé, avec un centre de gravité politique différent sur l’axe gauche-droite entre le Nord et le Sud", des familles politiques aux liens distendus. À cet égard, le souverain est un équilibriste. Et l’exercice est permanent. Le moindre faux pas se paie cash.

Christian Behrendt rappelle la polémique née en décembre 2012: dans son discours de Noël, le roi Albert II pointe les populismes et fait une comparaison avec la crise des années 30. "Dans la partie francophone du pays, les médias ont montré une certaine compréhension par rapport à cette déclaration. Mais en Flandre, les critiques ont été importantes, même chez les modérés. Là, vous perdez la plus-value de la fonction royale: l’unification", explique le constitutionnaliste.

"Alors, c’est vrai, on considère que les discours du roi restent extrêmement prudents. Certains diraient même lisses. Mais d’une certaine façon, on voit ce qui arrive quand on sort de ça. Ça dénote immédiatement. En 20 ans de règne, le roi Albert a sans doute commis 60 discours. Or cette comparaison avec les années 30 fait partie des phrases qui restent le plus dans les mémoires", analyse Christian Behrendt. Il faut des années pour rattraper la sauce. "C’est pour ça que, en tant que constitutionnaliste, je suis d’avis que le roi doit s’en tenir à des discours très consensuels. Le plus grand nombre de Belges doivent se reconnaître dans ces discours."

Bref, en 10 ans, Philippe est parvenu à éviter cet écueil. "Il s’est donc montré parfaitement à la hauteur de ce point de vue. Et ce n’est pas évident."

Le Belang au Palais

Au-delà des chausse-trappes des discours, l’autre phase délicate se reproduira en 2024, dans la phase post-scrutin, avec la mise en place d’un gouvernement. "Là encore, il ne faut pas commettre d’erreur. Le roi ne peut pas polariser l’opinion et créer un débat Nord-Sud. Il doit rester un interlocuteur que les acteurs politiques percevront comme dépourvu d’idées préconçues."

C’est ce qui se passe lors du premier round post-électoral en 2019, quand Philippe reçoit Tom Van Grieken, le président du Belang antiroyaliste et séparatiste. "Il avait demandé à être reçu et c’est ce qui s’est passé. Van Grieken s’en est montré satisfait. C’est intéressant", note Christian Behrendt. Qui imagine mal, par exemple, les séparatistes basques ou catalans réclamer auprès de Felipe VI leur entrée au palais.

Le roi actuel a aussi bien assumé son rôle lors de la crise sanitaire, estime-t-il. "Le Palais a toujours montré l’exemple. " Ni au-dessus des lois, ni au-dessus du virus.