La Belgique adopte un projet de loi pour renforcer la lutte contre les escrocs en ligne qui vident les comptes en banque

Dans le pire des scénarios, ces spécialistes de la manipulation s’empressent de vider votre compte et de virer les fonds ailleurs, souvent via une cascade de virements destinée à brouiller les pistes. C’est pour cela qu’il est nécessaire de prévenir au plus tôt sa banque en cas de transaction suspecte.

Une nouvelle plate-forme d'alerte baptisée Risk Warning System

En vertu d’un projet de loi qui vient d’être approuvée par le Conseil des ministres, les banques pourront prochainement communiquer entre-elles plus rapidement et plus efficacement sur ces transferts douteux grâce à une plate-forme baptisée Risk Warning System. Le projet est porté par le ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne, en concertation avec la fédération bancaire Febelfin et le ministre des Finances Vincent Van Peteghem.

Risk Warning System, c’est un « plate-forme sur laquelle les banques s'alerteront immédiatement les unes les autres en cas de transactions suspectes », précise le communiqué du cabinet du ministre de la Justice. « Cela permettra aux banques de bloquer immédiatement de nouvelles transactions frauduleuses similaires et de mieux protéger leurs clients. (…) il est fort probable que les cyberescrocs ne se limitent pas aux clients d'une seule institution financière. Lorsqu’une alerte apparaît sur la plateforme, les banques peuvent intervenir immédiatement et éviter ainsi de nouvelles attaques. Elles peuvent également refouler à l'avance les clients suspects, les passeurs d'argent et les transactions douteuses. »

« Lorsqu’un compte est vidé suite à une attaque par phishing, chaque seconde compte », insiste Vincent Van Quickenborne. « L'argent est rapidement transféré d'un compte à l'autre et les donneurs d'ordre se trouvent généralement à l'étranger, souvent dans des pays qui ne sont pas connus pour leur bonne coopération judiciaire. C'est pourquoi nous prenons des mesures pour pouvoir rapidement bloquer des transactions suspectes au niveau des banques grâce à un système d'alerte et pour récupérer l'argent volé à l’aide d’un réquisitoire de procédure évolutif, et ce, avant qu'il ne soit trop tard. »

Un mandat unique pour accélérer l'enquête

En marge de ce système d’alerte, le cabinet insiste sur une autre nouveauté : un mandat unique, « pour intervenir tout au long de la chaîne de transaction ».

« (…) de nouvelles directives ont été élaborées par la Justice à l'attention des services de police et des parquets en ce qui concerne la détection, la lutte et la résolution des cas d'hameçonnage. Ces directives prévoient notamment l'application au niveau national d’un mandat unique ; le réquisitoire de procédure évolutif. Celui-ci permet aux services de police de suivre les flux d'argent beaucoup plus rapidement. En effet, il n’est alors plus nécessaire de demander un nouveau mandat de recherche au parquet chaque fois qu’il s’avère que l'argent volé a déjà été transféré vers un autre compte. Une seule et unique demande suffit pour effectuer les actes d'instruction nécessaires auprès de toutes les banques et pour tous les comptes bancaires vers lesquels l'argent détourné est acheminé. Chaque banque concernée peut alors immédiatement bloquer les soldes et demander, par exemple, les images des caméras de surveillance s’il y a eu un retrait d’argent liquide. Cela permet d’intervenir plus rapidement afin d’identifier les auteurs et de récupérer l'argent ».