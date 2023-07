1. Bal National

Quand? Jeudi 20 juillet à partir de 19h30

Où? Place du Jeu de Balle

2. Resto National

Quand? Vendredi 21 juillet à partir de 17h jusqu'à 22h

Où? Place du Jeu de Balle

3. Défilé militaire

Quand? Vendredi 21 juillet entre 16h00 et 18h00.

Où? Devant le Palais Royal de Bruxelles

4. Concert “Happy Belgium!”

Quand? Vendredi 21 juillet à partir de 21h

Où? Au Cinquantenaire

5. Feu d'artifice enrichi d’un “show laser et lumière”

Quand? Vendre 21 juillet à 23h

Où? Au Cinquantenaire

Fête au parc

Enfin, impossible de résumer le programme de la Fête au Parc, grain de folie qui enjolive le défilé militaire très strict du 21 Juillet. L’occasion est belle en tout cas de vous faufiler au Parlement fédéral pour observer les bustes du roi et de la reine, sculptés pour les 10 ans de règne de Philippe. Tout le quartier est en effervescence, de la place Poelaert au parc de Bruxelles. Citons les habituels villages policier au palais de Justice, Défense et pompiers rue de la Régence, ouverture de lieux de culte, musées et institutions (Grande Synagogue, Bozar, Beaux-Arts, Cour des comptes…) ou encore activités enfants et sports au parc. Le Roi et la Reine, la Princesse Astrid et le Prince Lorenz ne chausseront sans doute pas leurs baskets, mais c’est promis : ils passeront faire un coucou.

Et pour ceux qui sont plus intéressés par la culture, les musées fédéraux seront ouverts gratuitement au public vendredi 21 juillet.

- ©Fête au Parc

Il est encore à rappeler que de nombreux axes de la capitale seront fermés à la circulation vendredi, notamment la place Poelaert, la place du Grand Sablon, la place Royale et le Mont des Arts, mais aussi les tunnels Cinquantenaire et Loi. Les services de police conseillent à la population de ne pas se rendre à la fête nationale en voiture et d’utiliser au maximum les transports en commun et autres moyens de mobilité douce.