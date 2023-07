Dix ans de règne du Roi Philippe: 57% des Belges veulent conserver une monarchie

Philippe, 10 ans de règne: le "sans-faute" d’un roi équilibriste, selon Christian Behrendt

Quand on demande au politologue et constitutionnaliste Christian Behrendt si le roi Philippe aligne un bon bilan pour ses 10 ans de règne, il prévient: la remise des bulletins, ce n’est pas son registre. " Mais je crois que le roi a fait un sans-faute. Et même plus largement le couple royal ", affirme le professeur de Droit constitutionnel à l’ULiège.