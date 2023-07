Réforme fiscale : pour le SNI, "il faut une réforme fiscale pour tous les travailleurs"

"Notre pays, et singulièrement ses forces vives économiques, les PME et les indépendants ne peuvent se permettre de voir des chamailleries ne déboucher sur rien alors que la pression fiscale reste toujours énorme", a martelé le SNI, ajoutant notamment que les partenaires de la Vivaldi doivent "enfin" décider "d’une réforme fiscale qui bénéficiera à tous les travailleurs de ce pays".

Pour l’organisation de défense des indépendants, il est temps de voir aboutir cette réforme mais selon elle, il n’est "pas question d’un ‘simple’ tax shift, ni de hausses de TVA qui nuiraient encore plus à nos entreprises". "Il faut une réelle baisse de l’imposition pour tous. La pression fiscale reste toujours beaucoup trop importante: on paie trop vite trop d’impôts!"

Pour l’Union des classes moyennes (UCM), "nous reconnaissons que s’abstenir vaut mieux que de lancer une"réformette"qui exposerait davantage les dirigeants d’entreprises. Les indépendants et chefs de PME ont droit à une réforme équilibrée, intégrant différents mécanismes de compensations et un véritable tax-cut, afin de ne pas les fragiliser davantage". L’UCM en appelle ainsi à "une réforme de la fiscalité, intégrant les aspects liés aux coûts salariaux et à l’activation du marché du travail. Un plan global, composé de mesures structurelles, est indispensable".

L’organisation des indépendants flamands Unizo regrette également que le gouvernement fédéral n’ait pas réussi à mener à bien une "réforme fiscale indispensable". Celle-ci était censée s’attaquer de front à la charge élevée pesant sur le travail, qui constitue, selon Unizo, le principal problème des entrepreneurs employant du personnel. "En raison de l’absence de réforme fiscale, le fossé entre ceux qui travaillent et ceux qui ne travaillent pas reste trop important dans notre pays et la croissance des salaires est encore largement taxée", a précisé le directeur général d’Unizo, Danny Van Assche.

Le gouvernement fédéral n’a pu s’accorder mardi soir sur un projet de réforme fiscale. Après de longues discussions, le Premier ministre, Alexander De Croo, "a dû constater que parvenir à un accord n’était pas possible sans impacter significativement la situation budgétaire", avait annoncé son cabinet à l’issue d’une réunion en comité ministériel restreint.