Réforme fiscale : les quatre leçons d’un fiasco

1. Une réforme pas essentielle pour l’ensemble des partis de la majorité

Les spécialistes le reconnaissent : la fiscalité belge a pris un sérieux coup de vieux. Pourtant, seule la préparation d’une large réforme fiscale figurait dans l’accord de gouvernement. Et seul le CD&V, qu’il a fallu convaincre en 2020 d’intégrer la Vivaldi et qui n’avait pas encore de véritable trophée dans son tableau de chasse, en avait fait désormais une priorité.

2. Un contexte préélectoral et budgétaire qui rend impossible les concessions

Sept partis autour de la table. Quatre familles politiques. Difficile pour des membres d’un tel aréopage de faire des concessions. Surtout quand socialistes et écologistes peuvent déjà tirer de leur participation gouvernementale des avancées qui leur sont chères, comme la revalorisation des basses pensions ou le refinancement du rail.

3.Une réforme transformée en réformette

Après cinq semaines de négociations, le périmètre du projet s’est considérablement réduit. La réforme à six milliards d’euros financée par un glissement de la fiscalité s’est transformée en une réformette à deux milliards.

4.Chacun se rejette la faute. Tous responsables ?

Après un clash, puis de nouvelles discussions bilatérales, le MR a accepté de revenir négocier. Dans les rangs libéraux, on affirme que des propositions alternatives avaient été évoquées pour justifier ce retour.

Mais après un premier tour de table, la messe est dite. Face au projet, David Clarinval réaffirme que la position du MR n’a pas changé. “Le PS et Écolo ne voulaient pas entendre parler de nouvelles mesures d’activation des demandeurs d’emploi”, explique David Clarinval. “Pour le MR, financer la réforme par un transfert de la fiscalité vers les consommateurs et les entrepreneurs n’est pas acceptable.”

Dans les rangs socialistes et écologistes, on affirme que le MR n’a jamais voulu vraiment renégocier. “Il y avait six partis autour de la table dans une logique de trouver un compromis… et un parti n’était pas dans cette logique.”, a affirmé Pierre-Yves Dermagne.

De son côté, Georges Gilkinet estime aussi que le MR ne voulait pas négocier. “Je ne comprends pas pourquoi ils refusent de doubler la taxe sur les comptes titre afin de financer une diminution de la fiscalité sur les bas revenus. Je regrette cette attitude de fermeture et de non-coopération.”

Au sein du gouvernement, deux blocs se sont donc affrontés. Deux visions différentes. Et chacun tente de rejeter la responsabilité de l’échec sur l’autre. Est-ce pour autant anormal à onze mois d’un scrutin qui s’annonce… capital ?

La colère de Vincent Van Peteghem

Le ministre des Finances Vincent Van Peteghem (CD&V), a vivement réagi mercredi après l’échec. À l’instar de plusieurs partis de la majorité, l’initiateur de cette réforme a blâmé le MR : “Un financement équitable est nécessaire. Mais si vous ne voulez pas faire cet exercice et continuez à travailler pour ces 100 riches électeurs, au lieu de penser aux centaines de milliers de personnes qui vont travailler tous les jours, alors rien n’est possible”, a-t-il déclaré.

Le ministre a expliqué qu’une réforme de 2 milliards d’euros – au lieu des 6 milliards d’euros précédemment évoqués – aurait signifié une “contribution équitable des grandes fortunes” et la suppression de certains régimes fiscaux favorables. “Six des sept partis étaient prêts à rechercher un consensus sur la manière de réduire la charge pesant sur le travail. Mais s’ils (NDLR : le MR) mettent leur veto, à une augmentation de la taxe sur les comptes titres ou la réduction de certains régimes fiscaux, alors vous vous retrouvez dans une situation où aucune réduction de charge n’est possible.”

Vincent Van Peteghem a admis que des mesures devront être prises pour réformer le marché du travail, mais qu’une combinaison avec une réforme fiscale, comme le suggère le MR, semble “clairement” impossible.

L’opposition flingue l’échec de la Vivaldi

Pour la N-VA, le gouvernement était «pris au piège de la gauche». Interrogé par la VRT, Peter de Roover estime que la réforme fiscale aurait dû être financée par une politique d’activation des chômeurs, de sorte que davantage de personnes contribuent aux recettes. «Mais la gauche n’a pas voulu aller dans cette direction, et l’Open VLD est incapable de mener à bien des réformes du marché du travail», a affirmé le chef de groupe N-VA à la Chambre.

Du côté du PTB, on pointe le MR comme responsable de ce fiasco. «La Belgique est un enfer fiscal pour les travailleurs, mais un paradis fiscal pour les multinationales et les grandes fortunes», déclare le PTB dans un communiqué. «Une profonde réforme était indispensable pour rendre un peu de justice à ce système fiscal.»

Du côté des Engagés, où l’on avait présenté une contre-réforme fiscale à 50 milliards, on se montre tout aussi critique. «Notre pays est-il encore capable d’adopter d’importantes réformes?», s’interroge Maxime Prévot sur Twitter. «Les pensions ont montré que visiblement non. L’enterrement de la réforme fiscale en ajoute une couche… Pensons aux prochaines générations plutôt que systématiquement aux prochaines élections. Réformons une fiscalité injuste et obsolète.»