Réforme fiscale: le gouvernement De Croo n'est pas parvenu à trouver un accord

Une réunion qui suivait de fortes tensions entre l’aile gauche du gouvernement et la famille libérale. Mais si un certain optimisme était de rigueur au début de la réunion, vers 23 heures, le couperet est tombé.

Dans un communiqué adressé à la presse, le cabinet d’Alexander De Croo a annoncé la fin des négociations.

“Le Premier ministre a consulté ces dernières cinq semaines, de manière intensive, ses sept partenaires du gouvernement fédéral, explique-t-on au “16 rue de la Loi”. Après de longues discussions, le Premier ministre a néanmoins dû constater que parvenir à un accord sur ce point n’était pas possible sans impacter significativement la situation budgétaire. Ce constat est tiré à un moment où la mission du gouvernement est justement de réduire le déficit budgétaire et de travailler sur un retour progressif à l’équilibre après trois années de crise.”

Dans sa communication, Alexander De Croo rappelle que le gouvernement s’est engagé dans cette voie lors de l’ajustement budgétaire du mois de mars. “Les derniers chiffres du Comité de monitoring démontrent aujourd’hui que les objectifs budgétaires 2023 et 2024 sont atteignables”, ajoute le cabinet d’Alexander De Croo. “Le Premier ministre a plusieurs fois répété qu’une réforme fiscale ne pouvait pas mettre à mal cet effort.”

Les discussions étaient engagées de manière décisive et intensive depuis cinq semaines sur la base d’une première épure fournie par le ministre des Finances, Vincent Van Peteghem, en vue de finaliser et mettre en place une réforme fiscale. L’ampleur de celle-ci avait été réduite par rapport aux intentions initiales, passant d’un montant de six milliards d’euros à deux milliards. L’objectif était de réduire la fiscalité sur le travail tout en conservant une neutralité budgétaire.

Pour rappel, ce lundi, le Mouvement réformateur avait proposé de reporter les discussions. Pour les libéraux francophones, la proposition sur la table était déséquilibrée, comprenant trop de nouvelles recettes et aucune mesure visant à activer davantage de demandeurs d’emploi. De plus, le MR estimait que cette réforme désavantagerait les indépendants. Et qu’il serait plus judicieux de la négocier au moment de l’élaboration du budget 2024.

À la Chambre ce mardi après-midi, Vincent Van Peteghem (cd&v) n’avait pas voulu parler d’un tel report des discussions. “La date limite fixée par le gouvernement est le 21 juillet”, avait rappelé le ministre des Finances. Mais depuis ce mardi soir, l’idée d’un atterrissage pour la fête nationale est définitivement abandonnée.