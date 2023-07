Échec de la réforme fiscale: le MR pointe la responsabilité des partis de gauche

"Une véritable réforme fiscale, c'est une réforme qui permet à l'Etat d'équilibrer ses comptes et de préparer l'avenir. Les positions défendues par la gauche ne permettaient pas d'atteindre ces objectifs", selon M. Piedboeuf.

Le MR affirme avoir dû bloquer une série de taxations qui aurait touché le portefeuille du consommateur, comme une augmentation de la TVA sur le pain, les œufs, le lait, la viande... "Le secteur de la construction et de la rénovation était également visé, un non-sens. En outre, la proposition de diminution d'impôt via la suppression de la cotisation spéciale ne concernait pas les indépendants ni les pensionnés, ils auraient donc dû supporter plus lourdement les augmentations de taxes."

"Faire porter le chapeau au MR"

Le MR souhaitait lier une réforme fiscale à une réforme du travail afin d'augmenter le taux d'emploi, "seule solution pour améliorer l'état des finances publiques".

"Le ministre Clarinval a proposé un paquet de mesures permettant de créer 25.000 emplois supplémentaires, au-delà de la croissance naturelle mais cela n'a même pas été considéré par la gauche. Est-ce que créer de l'emploi est soudainement devenu trop libéral à leur goût?", a ironisé Benoit Piedboeuf.

Les libéraux francophones estiment que les autres partis de la majorité tentent de "faire porter le chapeau" au MR. Depuis l'annonce de l'échec des négociations sur cette réforme fiscale, plusieurs partis de la majorité ont pointé du doigt le parti de Georges-Louis Bouchez.

Le ministre des Finances pointe les libéraux

Le vice-Premier ministre et ministre des Finances Vincent Van Peteghem (CD&V) a ainsi estimé que les libéraux francophones continuaient à "travailler pour 100 riches électeurs au lieu de penser aux milliers de personnes qui vont travailler tous les jours".

"Six des sept partis (de la coalition) étaient prêts à rechercher un consensus sur la manière de réduire la charge pesant sur le travail. Mais s'ils (le MR, NDLR) mettent leur veto, à une augmentation de la taxe sur les comptes-titres ou la réduction de certains régimes fiscaux, alors vous vous retrouvez dans une situation où aucune réduction de charge n'est possible", a déclaré le ministre Van Peteghem.