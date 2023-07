Réforme fiscale: le gouvernement De Croo s'est à nouveau réuni ce mardi soir

La nuit porte-t-elle conseil ? Après de nouvelles réunions bilatérales, le conseil des ministres restreint – le kern – s’est réuni ce mardi soir. Et de nouvelles propositions ont été formulées, qui agréent davantage les libéraux. "Il y a quelque chose de plus équilibré sur la table. Cela va dans la bonne direction", a commenté le vice-Premier ministre MR, David Clarinval, à son arrivée à la réunion. Il a évoqué des mesures en matière d’emploi qui étaient "solides".

Ce mardi après-midi, le ministre des Finances, Vincent Van Peteghem (cd&v), n’a pas non plus voulu parler d’un report des discussions. "La date limite fixée par le gouvernement est le 21 juillet", a rappelé Vincent Van Peteghem devant la Commission des Finances. "Je demande donc de la compréhension par rapport aux négociations en cours. Une fois les décisions actées, je prendrai le temps nécessaire pour détailler les mesures prises et les expliquer en détail."

Le ministre a également rappelé une nouvelle fois les objectifs de la réforme, à savoir une baisse de la fiscalité sur les bas et moyens revenus. "Les discussions sont en cours et vous comprendrez qu’il n’est ni opportun ni utile d’anticiper leur résultat ou toute mesure spécifique."

Depuis les bancs de l’opposition, le PTB livre une analyse singulière des derniers blocages du MR. "Nous constatons un blocage: la FEB a dit non à la réforme fiscale et le MR a dit non à la réforme fiscale", a lancé Marco Van Hees, qui s’est adressé à Marie-Christine Marghem en lui suggérant de demander directement à la FEB quels candidats elle voudrait mettre sur les listes MR.

Mais dans les rangs libéraux, les différents points de discordes, une nouvelle fois rappelés par le chef de groupe MR, semblent désormais avoir trouvé un écho favorable du côté de l’Open vld. "J’ai écouté attentivement Benoît Piedbœuf et je n’ai que peu à ajouter", a lancé le député Christian Leysen. "Ce sont des remarques pertinentes et, pour nous, en tant que libéraux flamands, elles sont importantes."