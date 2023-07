Depuis plus de dix jours, plus personne n’a de nouvelle du jeune Emile, 2 ans, disparu dans un hameau des Alpes-de-Haute-Provence alors qu’il était chez ses grands-parents. Et depuis ce mardi, le parquet a annoncé avoir ouvert une information judiciaire. Deux juges d’instruction du pôle d’Aix-en-Provence ont d’ailleurs été saisies de ce dossier, et aucune piste n’est écartée.

2. Interdiction partielle de faire du kayak en Wallonie

Face à l’absence de précipitations en Wallonie depuis le début de l’été, et en particulier en ce mois de juillet, la cellule sécheresse mise en place par la Région wallonne a décidé d’interdire pratiquement partout dans notre région la pratique du kayak. Seuls la basse Lesse et un tronçon de l’Amblève peuvent encore être temporairement utilisés.

3. L’homme qui avait tué sa femme et son enfant à Louvain a été retrouvé mort

Hier en fin d’après-midi, un homme avait tué sa femme de 37 ans ainsi que son enfant de 5 ans, tout en blessant son bébé de cinq mois. Recherché depuis lors, l’homme de 44 ans a été retrouvé sans vie près de Bokrijk. L’enquête du parquet du Limbourg a montré que le suspect s’est suicidé.

4. Quatre voitures en feu du côté de Huy

Dans la nuit de lundi à mardi, vers 00:15, les pompiers mosans ont été appelés dans la rue Saint-Ivette à Huy, car quatre voitures étaient en feu derrière un hangar. La police de Huy est également descendue sur place pour procéder aux devoirs d’enquête afin de déterminer si l’origine du feu est accidentelle ou volontaire. Le laboratoire de la police judiciaire est attendu sur les lieux.

5. Tour de France 2023 : un contre-la-montre décisif pour la victoire finale ?

La seizième étape du Tour de France propose un contre-la-montre a priori décisif en vue de la lutte pour la victoire finale entre Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard. Avec deux côtes sur un parcours long de 22km, il devrait profiter pour un homme costaud, comme Wout Van Aert ?