La plupart des utilisateurs de Tinder sont-ils vraiment déjà en couple, voire mariés ?

Sur plus de 1400 personnes interrogées lors de l’étude, plus de 65 % d’entre elles déclarent être en couple, voire mariées. Mais le plus surprenant est que plus de la moitié des utilisateurs affirment en réalité ne pas vouloir rencontrer la personne avec qui elle discute. L’objectif de ces personnes étant simplement une soirée sans lendemain, ou bien simplement des interactions amicales.

Et si l’application Tinder tente de contrecarrer le problème en mettant à disposition une option qui offre la possibilité aux gens de savoir si la personne veut simplement discuter, ou non, les résultats ne semblent pas spécialement flagrants et la satisfaction générale des consommateurs descend tout de même assez bas.

De là à dire que Tinder ne permet aucune rencontre, rien ne le prouve. Mais dans tous les cas, il faudra se montrer très patient pour découvrir son âme sœur.