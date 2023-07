Emploi, finances et pouvoir d’achat: ce qui nous attend d’ici 2028

Or, si la situation s’améliore, la Flandre va garder une avance importante. Contrairement aux deux autres Régions, son taux d’emploi, soit la proportion de personnes disposant d’un job parmi celles en âge de travailler, devrait déjà frôler le fameux cap des 80%… dès 2028.

Le taux d’emploi en hausse partout

D’abord, il faut noter que ces estimations ont été réalisées sans prendre en compte d’éventuelles futures réformes. Reste qu’à politique inchangée, à Bruxelles, le taux d’emploi devrait atteindre 68,9% en 2028, contre 79,3% en Flandre et 68,1% en Wallonie. À titre de comparaison, début 2023, le taux d’emploi s’élevait à 66,0% à Bruxelles, 77,3% en Flandre et 65,0% en Wallonie.

Comme la croissance de la population d’âge actif (soit les 15-64 ans) ralentit davantage à Bruxelles que dans les deux autres régions, le taux d’emploi augmenterait plus rapidement dans la Capitale.

À cela, il faut ajouter, selon le rapport, que les navettes de travailleurs habitant à Bruxelles et se rendant en Flandre pour travailler devraient augmenter sensiblement. Plus encore que celles de la Wallonie vers la Flandre.

Enfin, si l’on se concentre sur l’emploi intérieur, il devrait aussi augmenter, en moyenne, de 0,5% par an à Bruxelles, 0,7% en Wallonie et 1% en Flandre chaque année.

Reprise économique plus lente au Sud

Selon le Bureau du Plan, l’activité économique en Flandre a été moins touchée par les crises qu’à Bruxelles et en Wallonie et sa croissance resterait plus soutenue. En 2021, le PIB flamand avait déjà dépassé son niveau d’avant-crise de 1,5%. En revanche, le PIB bruxellois était encore inférieur de 0,4% à son niveau d’avant-crise et le PIB wallon plus éloigné encore (de 1,4%).

Au cours de la période 2024-2028, l’économie flamande progresserait de 1,6% par an en moyenne tandis que la croissance économique s’établirait à 1,3% en Wallonie et à 1,1% à Bruxelles.

Finances publiques: le fédéral sous tension

Les finances publiques ont été fortement sollicitées par les crises. De nombreuses mesures ont été prises pour aider les citoyens et entreprises.

Selon le Bureau du Plan, le déficit de l’entité I (état fédéral et la sécurité sociale) va continuer à se détériorer. En cause ? Une hausse des dépenses liées aux pensions et aux soins de santé.

À l’inverse, le solde global de la Flandre et de la Wallonie devrait s’améliorer progressivement.

"À moyen terme, le déficit se résorbe partiellement à la suite de la disparition des dépenses liées à la crise énergétique ainsi que de l’arrivée à échéance des différents plans de relance", note le Bureau du Plan. Hélas, le solde de la Communauté française et celui de la Région de Bruxelles-Capitale évoluent peu à moyen terme.

Le Bureau du Plan constate ainsi qu’à l’horizon 2028, le déficit budgétaire de la Région de Bruxelles-Capitale s’élèvera à 16%, celui de la Communauté française à 11%, celui de la Région wallonne à 8% et celui de la Communauté flamande à 1%.

Pouvoir d’achat: il résiste aux crises

Face à la flambée des prix de l’énergie, les pouvoirs publics ont délié les cordons de la bourse pour venir en aide aux citoyens.

Des aides, cumulées à l’indexation automatique des salaires, qui ont permis de préserver notre pouvoir d’achat. "Grâce notamment aux mesures de soutien des pouvoirs publics, le pouvoir d’achat des ménages a globalement bien résisté aux conséquences de la crise sanitaire", note le Bureau du Plan.

En 2022, le niveau historiquement élevé de l’inflation et les effets retardés de l’indexation des salaires et des prestations sociales ont lourdement pesé sur le pouvoir d’achat des ménages (-1,8% à Bruxelles, -1,9% en Wallonie et -2,3% en Flandre).

Mais le Bureau du Plan l’affirme: la situation devrait s’inverser en 2023 car l’indexation des salaires dépasse cette fois l’inflation, qui a amorcé sa décrue. En conséquence, le pouvoir d’achat devrait connaître une croissance particulièrement élevée dans les trois Régions.

"En 2024, la croissance du pouvoir d’achat ralentirait, notamment en raison de la disparition des aides relatives à la facture énergétique", ajoute le Bureau du Plan. "Au cours de la période 2025-2028, le pouvoir d’achat des ménages bruxellois augmenterait de 1,5% par an en moyenne, et celui des ménages flamands et wallons de 1,2%. En Flandre et en Wallonie, la hausse des revenus est davantage alimentée par les pensions en raison du vieillissement plus prononcé de la population."

Nucléaire : l’arrêt des réacteurs augmentera les émissions de CO2

Le Bureau du Plan a également analysé les émissions totales de gaz à effet de serre dans les trois Régions du royaume. Si celles-ci ont augmenté en 2021, grâce à la reprise économique qui a suivi la crise sanitaire, elles ont ensuite connu une décrue. «Compte tenu de la crise énergétique, qui a freiné la demande d’énergie, les émissions totales devraient avoir diminué de 3,1 % en 2022 et représenter 107,5 Mt d’équivalent CO2», note le Bureau du Plan qui ajoute que pour les prochaines années, les émissions augmenteraient relativement fortement en 2025 et, surtout, en 2026 en Flandre et en Wallonie, en raison de la mise à l’arrêt des dernières centrales nucléaires. Ces émissions diminueraient ensuite, après la réouverture des deux réacteurs les plus récents du parc nucléaire belge, soit Doel 4 et Tihange 3.

Au niveau wallon, en 2021, les émissions de gaz à effet de serre ont augmenté de 0,3 % et elles ont atteint 34 Mt d’équivalent CO2. Elles représentaient ainsi 31 % des émissions nationales. En 2022, les émissions totales de gaz à effet de serre devraient diminuer pour atteindre 32,8 Mt d’équivalent CO2.