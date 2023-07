Sur la réforme fiscale, Écolo et le PS dénoncent l'attitude du MR

"Le geste de Georges-Louis Bouchez est le juste reflet du mépris envers les gens qui touchent un bas ou un moyen salaire et qui attendaient cette réforme pour avoir une revalorisation salariale. Pour financer la réforme, il y avait des propositions intéressantes sur le patrimoine, les comptes-titres. Mais le MR a choisi le camp des millionnaires plutôt que celui des bas et moyens salaires", a dit le co-président d'Ecolo, Jean-Marc Nollet.

Selon M. Magnette, six des sept partis qui constituent la coalition étaient prêts à poursuivre les discussions et à accepter des mesures touchant le capital.

"Quand le MR dit qu'il est le parti des travailleurs et de la classe moyenne, il se moque du monde", a ajouté M. Magnette qui voit dans l'annonce des libéraux une constante depuis la mise en place du gouvernement. "Le MR se comporte de façon à empêcher des résultats. Nous l'avons vu avec la hausse de la pension minimum alors que les premiers à en bénéficier sont des indépendants."

Groen juge "incompréhensible et irresponsable" l'annonce des libéraux francophones. "Les plans sont sur la table et tous les partis sont prêts à franchir le pas. C'est incompréhensible que le MR tire la prise des négociations et que l'on passe l'été sans accord", a dit le co-président Jeremie Vaneeckhout.

Interrogé samedi dans "La Libre", le vice-Premier ministre MR, David Clarinval, avait confié qu'un accord était possible mais en octobre dans le cadre de l'exercice budgétaire. Lundi, à l'issue d'un Conseil, le MR a appelé à une "vue d'ensemble" sur la réforme fiscale et le budget et jugé que les deux discussions devaient avoir lieu en même temps. A ses yeux, il est impossible de reprendre les négociations entre les sept partis de la Vivaldi sur la réforme mais les libéraux sont prêts à poursuivre les entretiens bilatéraux.

Ni l'Open Vld, parti du Premier ministre Alexander De Croo, ni le CD&V, parti du ministre des Finances Vincent Van Peteghem, n'ont souhaité exprimer une réaction officielle.