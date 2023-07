Le Parlement wallon paie-t-il vraiment les avocats du greffier, comme le veut la rumeur ?

Néanmoins, en coulisses, la rumeur va bon train: "C’est le Parlement wallon qui lui paie ses avocats".

En réalité, il nous revient que le Bureau a souscrit il y a plusieurs années une assurance de protection juridique renouvelable auprès d’Ethias. A priori toujours d’actualité, le contrat couvre, dès leur arrivée au Bureau, chacun des députés wallons qui y siège. Et aussi le greffier, sur le même pied.

Pour chaque assuré, selon nos informations, la prime d’assurance s’élèverait à 1500 €, à charge du Parlement wallon.

Il apparaît que le contrat prévoit notamment la couverture des honoraires d’avocat. Autrement dit, si le greffier fait marcher cette assurance, ce dont nous n’avons pas confirmation, c’est Ethias qui paie. Le Parlement wallon assume "juste" les 1 500 € (par tête) de la prime d’assurance annuelle pour ce contrat collectif.

Clauses

Selon nos sources, le contrat prévoit bien certaines clauses d’exclusion: dans l’hypothèse, par exemple, où les dommages seraient dus à des opérations frauduleuses ou à des comportements inappropriés, l’assurance serait aux abonnés absents. Mais il nous revient par contre que le scénario d’un conflit entre l’employé (le greffier) et son employeur (le Parlement wallon) n’aurait fait l’objet d’aucune clause d’exclusion.

Or, si Frédéric Janssens reste bien entendu présumé innocent, le Parlement wallon s’est tout de même porté partie civile dans le dossier pénal en avril (comme il l’a fait ensuite dans le dossier du mobilier). Ce qui rend la situation pour le moins originale: l’employeur paie une prime d’assurance qui permettra de couvrir, sous un contrat commun, son employé, sans envisager un éventuel conflit en interne.

Par ailleurs, s’il semble légitime de reconnaître qu’un greffier s’expose à une part de risque, au vu de ses responsabilités, les autres cadres du greffe ne sont pas à l’abri et peuvent, eux aussi, faire face à des frais d’avocats dans l’exercice de leur fonction. Le contrat ne les inclut pas pour autant sous sa coupole.

Et les agents ?

Quant aux fonctionnaires qui ont été amenés à faire appel à un avocat dans le cadre de ce dossier, ils y vont de leur poche.

Pourtant, à y regarder de plus près, le Statut des agents du Parlement wallon prévoit bien une assistance, en son article 26: "Le Parlement assiste les agents notamment dans le cadre de poursuites contre les auteurs de menaces, outrages, injures, diffamations ou attentats contre la personne et les biens dont ils sont, ou les membres de leur famille, l’objet en raison de leur qualité et de leurs fonctions".

Le paragraphe 2 du même article ajoute que "le Parlement répare solidairement les dommages subis de ce fait par les agents dans la mesure où ils ne se trouvent pas, intentionnellement ou par négligence grave, à l’origine de ces dommages et n’ont pu obtenir réparation de l’auteur. Préalablement, l’agent doit avoir exercé tous les recours utiles".

Enfin, signalons que les employés du greffe seront informés, ce lundi 17 juillet, des résultats du travail de la société Next Management. À la demande du Bureau, celle-ci s’était mise au service des agents qui souhaitaient parler de leur vécu. Une écoute qui a longtemps manqué dans la maison.