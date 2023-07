La Vivaldi coincée : le MR recale le projet de réforme fiscale

Onze jours plus tard, c’est la soupe à la grimace. Depuis cinq week-ends, le kern discute… mais ne parvient pas à atterrir. Au cœur des blocages, on retrouve notamment le MR. Pour le parti libéral francophone, les propositions mises sur la table par Alexander De Croo et Vincent Van Peteghem ne sont pas “équilibrées”. Le vice-Premier ministre MR, David Clarinval, l’a encore signifié au Premier ministre ce samedi lors d’un entretien bilatéral.

Le MR évoque plusieurs obstacles

Ce lundi matin, le Conseil du MR s’est réuni. À la suite de longues discussions, le parti a publiquement fait part d’une impossibilité de continuer les négociations sans balises claires sur plusieurs points.

“À l’heure où l’on se parle et alors que les pressions se font grandes pour conclure, il nous est impossible de valider les propositions sur la table pour plusieurs raisons, nous explique David Clarinval, vice-Premier ministre MR en charge des PME et des Indépendants. D’abord, il y a dans le projet 1,6 milliard d’euros de nouvelles taxes qui arriveraient sur les épaules de nos concitoyens. Et contrairement à ce que les autres partis affirment, il ne s’agit pas seulement de taxes qui visent les riches. Il y a notamment une hausse des accises sur l’alcool et sur les sodas, des mesures qui concernent la rénovation des bâtiments, les journaux, les périodiques, les avions, les chaudières à mazout ou encore des mesures TVA sur l’agriculture et l’horticulture… Bref, c’est une vraie rage taxatoire.”

Du côté du MR, on pointe plusieurs autres problèmes. Pour les libéraux, la réforme fiscale devrait impérativement s’accompagner d’un plan de création d’emplois de manière à la financer les baisses de taxes.

“Chaque chômeur qui se met à travailler, c’est 28000 € d’économies pour l’État”, résume David Clarinval. “Le ministre de l’Emploi Pierre-Yves Dermagne doit prendre des mesures d’activation afin, par la création de 25000 emplois supplémentaires, de financer les diminutions d’impôts.”

Enfin, pour David Clarinval, le projet sur la table lèse les indépendants. “Ceux-ci ne paient pas la cotisation spéciale de crise qui va être diminuée. Cette diminution sera uniquement aux bénéfices des fonctionnaires et des salariés. Par contre, les mesures d’augmentation sont principalement à charge des indépendants. Une réforme fiscale, pour qu’elle soit acceptable, ne doit pas pénaliser les indépendants.”

Vers un report des discussions à la rentrée ?

Enfin, pour le MR, il serait opportun de discuter de la réforme fiscale en septembre-octobre, quand le nouveau budget sera en cours d’élaboration. “Il faudra à nouveau faire un effort de 0.2 % du PIB. Il faudra donc trouver plus d’1.1 milliard d’euros. Il ne faudrait pas que des taxes supprimées aujourd’hui soit à nouveau sur la table en septembre”, conclut David Clarinval. “Autant en discuter de façon globale. Nous ne fermons pas la porte à de nouvelles discussions. Mais il n’y aura pas d’accord avec le MR si l’ensemble de ces éléments ne sont pas réglés”.

Le PS fustige le blocage : “Le MR est le Mouvement des Riches”

Le gouvernement continuera ses travaux sur la réforme fiscale, a-t-on assuré lundi au cabinet du Premier ministre, Alexander De Croo. “Si on veut avancer, c’est maintenant”, a-t-on souligné dans l’entourage du Premier ministre après l’annonce faite par les libéraux francophones que les conditions n’étaient pas réunies pour reprendre les négociations. À bonne source, on a appris toutefois qu’une nouvelle réunion bilatérale devait réunir David Clarinval et Alexander De Croo ce lundi soir.

Du côté du PS, Paul Magnette fustige l’attitude des libéraux francophones. “Plus que jamais, le MR est le Mouvement des Riches”, a lancé le président du PS. “C’est un enterrement de première classe, personne n’est dupe. On renvoie au mois d’octobre, puis au 31 décembre, et puis cela tombe dans le fossé. La vérité, c’est que cette réforme fiscale ne verra jamais le jour avec le MR. Quand le MR dit qu’il est le parti des travailleurs et de la classe moyenne, il se moque du monde. Le MR se comporte de façon à empêcher des résultats. Nous l’avons vu avec la hausse de la pension minimum alors que les premiers à en bénéficier sont des indépendants.”

Réforme fiscale : sur quoi travaille le gouvernement De Croo ?

En octobre 2020, l’accord de gouvernement était clair. La Vivaldi allait “préparer une large réforme fiscale afin de moderniser, simplifier et rendre le système fiscal plus équitable et plus neutre”. Et dans son dernier discours de politique générale en octobre 2022, le Premier ministre Alexander De Croo a ajouté que l’objectif de son gouvernement était “d’entamer la mise en œuvre de cette réforme au cours de cette législature”.

Depuis, le ministre des Finances, Vincent Van Peteghem (CD&V), a travaillé sur plusieurs épures. La recette qu’il propose passe, notamment, par une augmentation de la quotité exemptée d’impôts, ce qui doit permettre de relever les bas et moyens salaires et d’augmenter le différentiel avec les allocations de remplacement. Au niveau TVA, Vincent Van Peteghem préconisait une suppression des taux de 6 % et 12 % au profit d’un taux réduit unique de 9 %. Un taux de 0 % serait toutefois appliqué pour les légumes et les fruits, les médicaments, les couches ou encore les transports en commun. Au sein de la majorité, les propositions de Vincent Van Peteghem n’ont pas fait l’unanimité. Les socialistes et les écologistes préconisent davantage la mise en place d’un crédit d’impôt progressif visant les bas et moyens revenus. Et les mesures concernant la TVA ont aussi fait l’objet d’âpres discussions.