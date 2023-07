Georges Gilkinet : “Au lieu de discuter de la réforme fiscale, le MR attend le retour de la N-VA”

On ne pourra pas mener à bien une réforme fiscale si nous ne sommes pas sept autour de la table. Avec un peu plus d’effort, nous aurions la possibilité d’augmenter les bas et moyens salaires, ce qui est notre priorité pour améliorer le taux d’emploi, soutenir la consommation nationale, réduire les charges de la sécurité sociale et apporter une aide aux jeunes travailleurs et aux femmes.

Vous avez négocié à sept partis durant cinq week-ends. Qu’est-ce qui bloque ?

Ce qui bloque, c’est le MR, le “Mouvement ralentisseur”. Je pensais que le MR était un parti axé sur les réformes, mais finalement, il semble être le parti du repli et du recul. Personnellement, je pense qu’il est important de continuer les discussions à sept, dans la suite des accords conclus sur l’énergie ou les pensions. Cependant, j’ai l’impression que le MR attend plutôt le retour de la N-VA. Et je l’ai déjà dit : je ne suis pas nostalgique des années “suédoises”, marquées par le saut d’index ou encore des décisions brutales en matière de pensions. De plus, la Suédoise était un gouvernement qui s’est croisé les bras sur les questions fondamentales permettant de préparer l’avenir. En revanche, avec le gouvernement Vivaldi, nous avons pu réaliser ensemble plusieurs réformes intéressantes. Cette réforme fiscale aurait pu ajouter une dimension supplémentaire, mais le MR a choisi d’appuyer sur le bouton “stop” et nous empêche de saisir une nouvelle opportunité.

Pour Écolo, il faut continuer à discuter ?

Oui. Mais on ne peut le faire qu’à sept. Dans les négociations, il y avait la place pour améliorer les revenus du travail et pour préserver la sécurité sociale en faisant contribuer les épaules les plus larges de la société via, notamment, une taxe sur les comptes titre ou encore une taxe sur le secteur diamantaire. Le MR refuse ce type de contributions. Même si dans le cadre des discussions, il y avait aussi une partie des points sur lesquels nous étions d’accord avec les libéraux. Les lignes étaient en train d’évoluer. Mais je pense que le MR n’a pas envie d’un accord.

Il y a sept partis. Quatre lignes politiques différentes. Une négociation ne peut être réussie que si chaque partenaire met de l’eau dans son vin…

Je pense que le MR était le seul des sept partenaires à ne pas être dans un état d’esprit permettant de trouver une solution.

Pour financer la réforme fiscale, le MR défend une réforme du marché du travail permettant de créer 25 000 emplois supplémentaires…

Leurs propositions, c’est quelque part du travail forcé et des cadeaux aux entreprises. Or, on arrivera à créer de l’emploi que si l’on a des travailleurs motivés et suffisamment récompensés pour les efforts fournis. Et si l’on spécialise notre économie vers les secteurs de la transition de pointe.

Depuis la mise en place de la Vivaldi, Georges-Louis Bouchez n’a jamais hésité à critiquer ouvertement des décisions du gouvernement. Avec ce blocage, paie-t-on les liaisons tendues entre Alexander De Croo et Georges-Louis Bouchez ?

Moi, je suis membre du gouvernement. Je ne peux évoquer que des positions défendues par David Clarinval. Et je constate qu’il a incarné un MR qui est un mouvement du repli, du recul et du ralentissement. Je le regrette, car nous étions prêts à avancer vers une réforme fiscale qui était juste, qui permettait de mieux récompenser le travail et qui était plus verte.