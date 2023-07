Le greffier Frédéric Janssens, toujours "droit dans ses bottes", contre-attaque face au Bureau

Mais ce vendredi matin, il a répondu présent à l’invitation du Bureau, accompagné de ses deux conseils, pour 7 heures d’audition.

Un greffier manifestement très en forme, déterminé à répondre aux "29 griefs du Bureau". Ce qu’il a fait, ajoutant à la sortie du Parlement vers 16 h 30 qu’il avait aussi déposé une centaine de pièces.

Par ailleurs, les propos de ses deux avocats semblent indiquer que l’heure de la contre-offensive a sonné.

"Brèche"

Frédéric Janssens a eu 10 mois pour potasser ses dossiers. Il est en effet suspendu depuis le 15 septembre 2022.

Sa ligne de défense a déjà été largement exposée le 24 mars dernier, lors d’une interview sur le plateau de LN24 : sur les accusations de harcèlement moral, les soupçons sur les marchés publics, sur la menace de mort ou le voyage à Dubaï, l’homme se disait innocent sur toute la ligne. Il a tenu le même discours ce vendredi, en direct devant la presse ou via ses avocats, répétant que c’est en réalité sa volonté de réformer les services qui aurait déclenché une sorte de mutinerie au greffe.

Autre constante: son employeur, à savoir le Parlement wallon et singulièrement son organe de gestion (le Bureau) était, selon lui, informé de chacune de ses décisions.

Cette fois, selon nos confrères de Belga, les avocats Me Dimitri de Beco et Me Pierre Joassart font un pas de plus: ils disent avoir identifié des problèmes de procédure "majeurs" dans le chef du président André Frédéric (PS).

Les deux conseils remettent en effet en question son impartialité. En estimant que le retour de Frédéric Janssens au greffe du Parlement était impossible, le président de l’assemblée n’aurait pas respecté le principe de la présomption d’innocence. Une "brèche" dans laquelle la défense pourrait s’engouffrer ?

Sanction

Par ailleurs, le jour du rendez-vous manqué avec le greffier le 6 mars dernier, le Bureau avait pris la décision de rogner de 20 % le salaire que Frédéric Janssens percevait encore plein pot et de supprimer les avantages en nature dont il bénéficiait toujours (voiture, PC, etc.), tout en prolongeant de 6 mois sa suspension préventive.

Des décisions que ses avocats remettent aussi en question, selon une formule déjà entendue plusieurs fois depuis septembre: le Bureau ne peut prononcer de sanction disciplinaire tant que la procédure pénale est en cours.

C’est ce qui avait d’ailleurs décidé l’ancien Bureau à enclencher la suspension initiale au titre de "mesure d’ordre", prenant soin de ne pas mettre en branle un processus de sanction à ce stade. Le Bureau actuel, qui ne fait aucun commentaire sur l’épisode du jour, s’est lui aussi montré d’une prudence de sioux pour ne pas être accusé de sortir des rails, justement. Les propos des avocats du greffier ne vont certainement pas les encourager à changer de cap.