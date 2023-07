La plupart des infractions en hausse en 2022, la fraude informatique au plus haut

En 2022, les affaires pénales entrées dans les parquets correctionnels ont diminué de 8 % par rapport à l’année précédente, ce qui s’explique par la baisse des affaires Covid-19, indique le rapport. Parallèlement, les autres affaires ont augmenté au cours de l’année 2022 (+6 %).

”En matière d’infractions contre la propriété, entre 2021 et 2022, les parquets correctionnels enregistrent, notamment, une augmentation du nombre d’affaires de vol et extorsion (+14 %) et de fraude informatique (+11 %). Concernant les infractions contre les personnes, nous pouvons observer, pour cette même période, une augmentation du nombre d’affaires d’assassinat et meurtre (+13 %) ainsi que de coups et blessures (+12 %)”, a résumé le service d’appui du ministère public.

Parmi les contentieux présentant la plus forte augmentation au cours de la dernière décennie, figure en tête la fraude informatique, passée de 20.069 affaires en 2013 à 40.974 en 2022, avec une croissance plus rapide ces trois dernières années.

Le nombre d’affaires auxquelles les parquets ont donné suite (poursuites ou mesures alternatives) a aussi considérablement augmenté, passant de 76.544 en 2013 à 101.554 en 2022 (+32 %), même si une diminution est à noter entre 2021 et 2022 (-35 %).

De leur côté, les parquets de la jeunesse ont enregistré 163.941 nouvelles affaires relatives à la protection de la jeunesse en 2022, ce qui constitue le chiffre de flux d’entrée le plus élevé depuis le début du relevé des statistiques annuelles officielles des parquets de la jeunesse.