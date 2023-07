Safeonweb a déjà reçu 4,4 millions de signalements de messages frauduleux en 2023

Selon Safeonweb, ces chiffres prouvent que "le phishing est loin d'être de l'histoire ancienne" et que "la population a de plus en plus tendance à transmettre ces faux messages à Safeonweb".

Grâce à ces signalements, 320.000 liens suspects ont été bloqués. Les utilisateurs qui cliquent sur ces liens sont désormais renvoyés vers une page d'avertissement. Les messages envoyés par les citoyens permettent également de publier des alertes sur le site internet et les réseaux sociaux de Safeonweb de façon hebdomadaire.

"Nous constatons que les messages de phishing que nous recevons sont de plus en plus crédibles. Ils sont à ce point bien rédigés qu'ils ressemblent très fort à des messages réels", note Safeonweb. Cela concerne notamment des imitations de communications de fournisseurs d'énergie, du service des pensions ou encore des impôts. Les messages peuvent également imiter ceux de sociétés de livraison ou de banques, en demandant de payer des frais supplémentaires ou de fournir des coordonnées manquantes. L'objectif est alors de collecter les données privées de la personne visée et de les utiliser à son insu.

Pour se protéger contre la fraude, Safeonweb conseille de toujours vérifier l'origine des messages reçus et de bien analyser les liens qu'ils contiennent. La plate-forme a également lancé une série de formations en ligne sur la cybersécurité, au travers de l'opération "Surfer sans soucis".