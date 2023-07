Inondations de juillet 2021, analyse de la mortalité directe : les personnes de plus de 65 ans "nettement surreprésentées"

En une petite vingtaine de pages (*), deux médecins urgentistes retracent les circonstances des décès directement liés aux inondations au cours de ces semaines tragiques. Ils mettent en pleine lumière des caractéristiques atypiques par rapport à d’autres catastrophes du même ordre.

1. Les proches: sentiment d’abandon

Edouard Hosten, l’un des auteurs de L’étude MIB21.

Édouard Hosten, médecin urgentiste au CHU de Charleroi, et son confrère assistant Hervé Houon, candidat spécialiste en médecine d’urgence à l’ULiège, entament leurs recherches fin 2021, sur le terrain, là où le désastre reste omniprésent. L’accès aux dossiers médicaux est compliqué. Une enquête judiciaire est par ailleurs en cours, ce qui restreint la publication de certaines données. Et les deux toubibs ne sont pas autorisés à voir la liste officielle des victimes. "L’idée de départ, c’était donc de rencontrer les familles des victimes, les voisins, les amis, les proches ", explique le Dr Hosten. Ils vont passer du temps avec tous ceux qui ont accepté de partager ce qu’ils savaient de ces hommes et de ces femmes, au moment où leur vie s’est arrêtée cette semaine du 12 juillet 2021.

"Beaucoup se sont sentis seuls dans leur deuil, abandonnés après la catastrophe. Une fois qu’ils ont compris que nous n’étions pas envoyés par le gouvernement wallon, par exemple, ils étaient intéressés par la démarche. Et contents de parler. Ils ne veulent pas que les victimes soient oubliées", raconte Édouard Hosten. L’enquête se prolongera jusqu’à l’été 2022, au fil d’entretiens intenses et chargés émotionnellement.

2. Les données: reconstituer le moment

Un questionnaire résume les points d’intérêt sur lesquels se concentrent les deux médecins. Il servira de base aux entretiens avec l’entourage des victimes. Âge de la personne décédée, adresse, date, heure (même approximative) et lieu de l’accident, handicap éventuel, conditions du décès. Sur ce point, il s’agit de reconstituer les circonstances avec un maximum de précision. Le piège d’un logement inondé ou d’un véhicule submergé, l’effondrement d’un immeuble, l’épuisement, la violence de la crue qui emporte une victime, etc.)…

Toutes ces données collectées lors des rencontres de terrain viennent rejoindre les statistiques disponibles sur le plan démographique, socio-économique, géographique, les informations rapportées par la presse, les rapports officiels accessibles et les cartographies, dont la carte des zones inondables de mars 2021.

3. L’âge, le genre: ce qu’on ne retrouve pas ailleurs

Ce qui frappe d’emblée dans la synthèse des données (voir le tableau ci-dessus), c’est la parité parfaite: 19 hommes et 19 femmes sont morts lors de ces crues inédites.

"Ce n’est pas observable dans les catastrophes du même type, en Europe, aux USA et en Australie. En Allemagne, où les mêmes inondations ont aussi frappé durement, les victimes masculines étaient plus nombreuses (64%), pointe Édouard Hosten. Et ça s’explique parce que les hommes sont plus souvent exposés au danger dans ce cas." Ensuite, les personnes âgées sont "nettement surreprésentées ": environ 60% des victimes avaient plus de 65 ans, "alors que cette classe d’âge ne représente que 19% en province de Liège, moins de 25% dans les quartiers les plus affectés et que le groupe d’âge le plus représenté en cas d’inondations est celui des 34-60 ans".

En Allemagne, on fait le même constat, avec des taux qui vont même jusqu’à 80%. Plus de difficulté à se mouvoir, à intégrer le danger, etc. "Oui, ça s’explique. C’est logique. Les gens les plus âgés sont décédés chez eux. Mais il y a une proportion qu’on ne retrouve pas ailleurs. Les femmes âgées surtout, surreprésentées, sont mortes à l’intérieur, noyées ou ensevelies sous une maison effondrée, comme à Pepinster."

4. Les revenus: la dégradation le long des cours d’eau

La donne se marque surtout en bord de Vesdre. Là où la situation géographique était déjà défavorable (76% des décès dont la localisation est connue ont eu lieu dans une zone identifiée comme inondable), le profil socio-économique des victimes vient ajouter un autre facteur de vulnérabilité. "À Verviers, à Pepinster, à Chaudfontaine, à Trooz, à Angleur, dans les quartiers les plus touchés, on retrouve une proportion plus importante de locataires, de bénéficiaires de l’intervention majorée (BIM) et d’un plus faible revenu médian que dans la moyenne de la population locale, rapporte le Dr Hosten. On note donc une double vulnérabilité, tant géographique que socio-économique."

5. Ce que ça raconte, ce qu’on en fera

La surreprésentation des femmes et des personnes âgées, déjà, " ça traduit la violence des événements", avance le médecin urgentiste. Il en vient aux conclusions. Il y a du bon, comme la cartographie des zones inondables. " Ces cartes, qui sont en cours d’évolution, ciblaient déjà bien les zones à risques. Elles doivent servir de base à la création d’un outil intégré d’évaluation et de communication du risque ", qui tiendrait compte aussi des vulnérabilités de la population, tant au niveau géographique que socio-économique. Édouard Hosten rejoint en cela les recommandations déjà contenues dans des études antérieures (comme le rapport Stucky).

Et il confirme la nécessité de développer un outil intégré, axé sur une communication de crise efficace ("La gravité des événements n’a pas toujours été bien perçue au début des crues"), et une réflexion sur les stratégies d’évacuation, indispensable vu le taux de décès à l’intérieur des maisons.

"Enfin, on ne peut pas ignorer ce sentiment d’abandon exprimé par les proches, à toutes les phases de la crise. C’est une détresse majeure. Il faut organiser un vrai accompagnement…"

Au final, l’objectif des auteurs du rapport, c’est "d’apporter sa pierre à l’édifice ", d’alimenter le débat, de contribuer à une nouvelle approche multidisciplinaire de la culture du risque et des plans d’urgence. Le rapport est envoyé aux membres de la commission parlementaire et aux bourgmestres.

(*) Un travail soutenu par la Fondation Roi Baudouin et supervisé par leprofesseur Debarati Guha-Sapir, une sommité dans l’épidémiologie des conflits, des catastrophes naturelles et leurs conséquences sur les populations vulnérables.