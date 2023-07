Critiques et commentaires racistes : une affiche contre les déchets suscite la polémique en Flandre

En effet, sous le slogan « Dans chaque endroit cool d’Alost, il y a un sale trouble-fête », la commune a illustré son propos à l’aide d’une photo représentant des centaines de mégots de cigarettes et trois jeunes noirs. Un amalgame qui a forcé les autorités locales à réagir.

« Tout d'abord, je tiens à souligner que je n'ai pas vu les photos à l'avance. Il y avait un accord, mais je n'avais pas encore vu les détails concrets », se défend maladroitement Christoph D’Haese, le bourgmestre N-VA d’Alost, sur le site de la VRT. « Ce sont les services de communication et le département de l'environnement qui sont responsables de l'élaboration des affiches. Je leur en parlerai également, car même si je suis sûr que ce n'était pas leur intention, je peux comprendre que le message puisse être mal interprété. »

« L’accent devrait être mis sur les mégots de cigarettes. L'intention était également d'opter pour une campagne de confrontation, car les déchets sauvages ont augmenté de 60 % au cours de l'année écoulée », poursuit l’élu N-VA. « En soi, il n'y a rien de mal à l'image et au texte, tout dépend de la manière dont on les regarde. Mais je me rends compte que l'image peut être sortie de son contexte. Elle n'avait certainement pas pour but de stigmatiser un groupe de population en particulier, bien au contraire. »

À l’origine d’un nouveau débat de société sur l’intégration et l’immigration, l’affiche a été retirée afin d’apaiser les tensions. « Afin de ne pas provoquer plus de polémique, elle ne sera plus visible dans les rues. Cependant, elle avait déjà été diffusée sur les réseaux sociaux. J'ai bien conscience que c’est délicat et que des personnes moins bien intentionnées ont tenté d'y associer une certaine image d'Alost. C'est dommage, car nous sommes une ville très inclusive. »