Accueil de la petite enfance: la ministre De Bue appelle la FWB à "stopper l'hémorragie"

"Je suggère notamment à la FWB de restaurer un cadre attractif pour stimuler l'initiative privée en la matière", a-t-elle ajouté en plaidant plus généralement pour "une diversification de l'accueil de la petite enfance, qu'elle puisse s'organiser en partenariat avec les entreprises marchandes ou non-marchandes, avec des accueillantes indépendantes qui puissent se regrouper pour assurer la gestion dynamique d'un lieu d'accueil".

Selon la ministre, la possibilité de lancer un projet pilote permettant l'ouverture de places d'accueil dans des pôles économiques, tels que les zonings industriels des différentes provinces wallonnes est actuellement à l'étude.

"Mais je ne peux pas porter à moi toute seule l'ambition nécessaire pour la petite enfance. La ministre de l'Enfance en Fédération Wallonie-Bruxelles a un rôle essentiel à jouer dans la redéfinition d'un cadre permettant aux places existantes, singulièrement non-subventionnées, de rester ouvertes. La ministre de l'Emploi en Région wallonne - la socialiste Christie Morreale, ndlr - a quant à elle un rôle crucial dans l'équilibre financier indispensable à la pérennité des milieux d'accueil mais aussi dans la formation d'un nombre suffisant de puéricultrices pour occuper les futurs emplois permettant de répondre à cette ambition", a poursuivi Valérie De Bue alors qu'elle était interrogée par les députés des Engagés Anne-Catherine Goffinet et André Antoine ainsi que par Alice Bernard (PTB).

"Partant du constat que de trop nombreux parents sont contraints de renoncer à travailler ou à se former - souvent des femmes, nous le savons - faute de places en suffisance, je me suis battue pour mettre sur pied le plan Equilibre, pour aller chercher des moyens européens et wallons pour permettre l'ouverture prochaine d'un minimum de 3.143 places" alors que "rien n'était prévu sous cette législature", a-t-elle rappelé.

"Il convient de prioriser l'implantation de futurs milieux d'accueil dans les lieux particulièrement tendus en termes de demandes d'accueil de la petite enfance, provinces ou villes, lieux de centralité dans lesquelles le taux d'emploi est élevé. Nous nous devons de rencontrer cette demande", a conclu Valérie De Bue.