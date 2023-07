LaSemo et les Ardentes évacuées préventivement suite aux orages annoncés : quid pour les camps des mouvements de jeunesse ?

Chez les Scouts, Gilles Beckers, le porte-parole nous confirme avoir reçu un message “avertissement tempête” de la part du Centre régional de crise dès ce dimanche matin. “Ce message était accompagné d’un rappel des recommandations d’usage, comme de bien arrimer les tentes”, explique-t-il. Rien qui ne soit donc du domaine de l’ordinaire.

Du côté des Guides, le même message est également parvenu. “Les autorités de la province de Luxembourg conseillent également de rester dans les bâtiments ou les tentes.”

Aucune évacuation préventive n’est donc envisagée. Et du côté des Guides, on souligne que “depuis les intempéries de 2021, les acteurs sont beaucoup plus rodés pour faire face à ce genre de situations.”