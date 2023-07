Ministres de père en fils : la Belgique, pays de dynasties politiques

Deux cas qui sont loin d’être isolés. Si l’on se penche sur les exécutifs qui ont dirigé la Wallonie, la Fédération Wallonie-Bruxelles et l’État fédéral depuis 2014, on peut remarquer que 18 % des mandataires ont un parent ou un grand-parent actif en politique.

“À première vue, on pourrait se dire qu’il est assez naturel qu’un fils fasse le même métier que son père. Est-ce d’ailleurs plus choquant dans la politique que dans d’autres métiers, comme la boucherie et la menuiserie ? Mais, si l’on s’intéresse à la question, on pourra remarquer qu’il s’agit d’une spécificité belge, décrypte l’historienne Caroline Sägesser, chargée de recherches au Crisp. En 2016, Daniel Smith, chercheur à Harvard, a réalisé une étude internationale sur cette question. Il a découvert qu’en Belgique, il y avait entre 10 % et 15 % d’élus qui étaient rattachés à une dynastie politique. Ce qui est bien plus élevé que dans d’autres pays. En Europe, seules la Grèce, l’Irlande et l’Islande font pire. À l’inverse, en Allemagne, seuls 2 % des élus sont, entre guillemets, des fils à papa. Il y a donc, en Belgique, une sorte de prime à la dynastie politique sans qu’on puisse comprendre à quoi elle est liée. C’est peut-être à rattacher au pouvoir des partis. Car non seulement vous bénéficiez d’un surplus de notoriété auprès de l’opinion publique lorsque vous êtes le fils d’un politicien. Mais vous avez aussi, comme on sait que le parti est déterminant pour constituer des listes de candidats, un avantage non négligeable en interne. Dans d’autres pays, quand le jeu est plus ouvert, c’est plus difficile de percer lorsqu’on est un “fils de”.”

Attention, d’autres pays connaissent aussi ces situations. Les États-Unis ont, en moins de 20 ans, été dirigés par deux générations de Bush.

“À ce niveau, les cultures politiques ne sont pas les mêmes dans chaque pays, nuance aussi le politologue Pascal Delwit, de l’ULB. Aux Pays-Bas, ces dynasties sont plutôt mal vues. Mais en Belgique, la transmission politique est importante depuis longtemps. Et ce, à tous les échelons. Du fédéral jusqu’au communal.”

Herman De Croo : “Alexander n’a pas subi de brainwashing”

Comme Obélix, Alexander De Croo est tombé dans la marmite politique lorsqu’il était petit. Son père, Herman nous raconte comment…

Herman et Alexander de Croo en 1977. ©Photo News

Herman De Croo, vous avez été ministre, président de la Chambre, bourgmestre… Avez-vous poussé Alexander à faire de la politique ?

Pas du tout. Lorsqu’il est devenu président de parti, Alexander n’avait d’ailleurs presque jamais mis les pieds au siège de celui-ci. Il faut toutefois noter qu’Alexander est né en 1975, alors que j’étais ministre. Une situation très rare à l’époque. Avec sa sœur Ariane, il m’a donc accompagné dans de nombreux congrès, des réunions… Mais mes deux enfants ont été éduqués sans télévision. Et l’on discutait rarement de politique à la maison. Je ne lui ai pas fait subir de brainwashing.

Quelques années plus tard, il s’est occupé du cercle des étudiants libéraux à la VUB et était membre d’un club de réflexion. Mais il n’était pas du tout actif. Je ne pensais donc pas qu’il se lancerait un jour. D’ailleurs, il avait une belle situation professionnelle et gagnait bien sa vie. Se lancer en politique active n’était donc pas quelque chose de rationnel.

Qu’est-ce qui l’a fait changer d’avis ?

D’abord, il écrivait de nombreux commentaires, avec un certain talent. Un jour, on lui a demandé pourquoi il se limitait seulement à écrire. Ensuite, d’autres l’ont invité à mouiller sa chemise. Un jour, on lui a dit : “À force de critiquer, quand tu auras 50 ans, tu te demanderas pourquoi tu ne l’as pas fait toi-même…” Ça l’a fait réfléchir. Il s’est présenté à la présidence de l’Open Vld en 2009. Et à ce moment-là, je pense qu’il a pris goût aux débats. Mais quand il est devenu président du parti, je lui ai dit : “Tu as hérité d’une pole position grâce à ton nom. Mais si tu ne réussis pas à te faire un prénom, tu peux réfléchir à une autre voie que la politique.” Mais au final, il s’est fait un prénom. Aujourd’hui, tout le monde parle “d’Alexander”.

Quelques “lignées”…

La famille Michel Louis Michel (ex-ministre et ex-commissaire européen) est le père de Charles Michel (ex-Premier ministre et président du Conseil européen) et Mathieu Michel (Secrétaire d’État).

La famille Janson-Spaak Antoinette Spaak (ex-présidente du FDF) était la fille de Paul Henri-Spaak (ex-Premier ministre), petite fille de Marie Janson (ex-parlementaire), nièce de Paul-Émile Janson (ex-Premier ministre) et arrière-petite-fille de Paul Janson (ex-parlementaire).

La famille De Croo Alexander De Croo (Premier ministre) est le fils d’Herman De Croo (Ex-ministre)

La famille Collignon Christophe Collignon (ministre) est le fils de Robert Collignon (Ex-Ministre-président wallon)

La famille Daerden Frédéric Daerden (ministre) est le fils de Michel Daerden.