Comment devient-on ministre en Belgique ? Suivez le mode d’emploi!

Pour des raisons de santé, Valérie Glatigny a quitté l’exécutif. Et c’est désormais Françoise Bertieaux qui reprend le portefeuille de l’Enseignement supérieur. Un choix effectué par Georges-Louis Bouchez, président du Mouvement réformateur.

Car si, dans chaque circonscription, les électeurs peuvent choisir les personnes qui vont les représenter, ce sont bien les partis des majorités formées qui décident qui entrera au gouvernement.

Le grand scan. ©Infographie EDA Presse

En la matière, le Roi n’a quasiment plus aucun pouvoir

Au fédéral, c’est encore officiellement le Roi qui nomme les ministres. Mais son pouvoir est désormais limité, voire symbolique.

«L’influence formelle ou informelle du Roi dans la désignation des ministres a largement diminué ces dernières décennies, décrypte Pascal Delwit, politologue à l’ULB. De l’indépendance à la Seconde Guerre mondiale, le Roi disposait d’une prérogative importante pour la désignation des personnes qui allaient occuper certaines fonctions, notamment le ministre de la Guerre ou encore celui des Affaires étrangères. Le roi considérait qu’il s’agissait d’une prérogative royale et proposait, dès lors, un technicien diplomate ou un militaire de carrière.»

En 1945, la fin de la Seconde Guerre mondiale et la question royale ont visiblement permis de rebattre les cartes.

«Le principal changement, c’est la démocratisation tendancielle, ajoute Pascal Delwit. D’un point de vue électoral, les femmes se verront octroyer le droit de vote en 1948 et l’exprimeront aux législatives de 1949.»

Petit à petit, l’influence du Roi dans les désignations va s’étioler… même si celui-ci tentait parfois d’influencer les choix des partis.

«Sous Baudouin, il y avait un certain adossement à la religion catholique. Dès lors, ce dernier ne voulait pas que des personnes non mariées, mais vivant en concubinage, soient nommées ministres. Le roi signalait alors aux présidents que, de son point de vue, des personnalités pouvaient poser problème. Mais il n’obtenait pas toujours gain de cause.»

Des pratiques quasi disparues après le décès de Baudouin en 1993. «Albert II était un roi qui avait une prétention moins interventionniste, tout comme Philippe, ce qui a changé la donne.»

Le choix des ministres : le fait du prince

Si le Roi n’a plus véritablement son mot à dire, c’est au niveau des partis que tout se joue. Pour les présidents, c’est véritablement le fait du prince. Ils peuvent nommer leurs amis ou encore leurs ennemis. Même si différents paramètres doivent être pris en compte. «La représentation territoriale est une question qui traverse tous les partis et qui est un point d’attention des présidents, décrypte Pascal Delwit. Dans les partis qui sont présents sur plusieurs échelons, il y aura souvent une attention pour que, dans l’équilibre global, les territoires soient bien représentés.À cela, il faut ajouter qu’un ministre est une personnalité qui dispose d’un rayonnement électoral. Pour certains partis, il est important d’avoir des personnalités rayonnantes, notamment dans des espaces périurbains.»

Aux équilibres géographiques, il faut ajouter aussi des équilibres internes entre différents courants. «À l’époque du CVP et du PSC, il y avait nécessairement des arbitrages à effectuer pour que les différents courants et composantes soient représentés, comme le Mouvement ouvrier chrétien ou encore le Boerenbond.»

Reste que les présidents ont désormais les coudées franches. «Jusqu’en 99, les fédérations du PS dictaient, par exemple, un certain nombre d’instructions au président, explique Pascal Delwit. Et elles avaient une influence, car elles élisaient le président au Congrès. Aujourd’hui, au PS, le poids des fédérations est moins fort.»

L’arrivée en force des non-parlementaires

L’autre tendance, c’est désormais la nomination de ministres qui ne sont pas issus des rangs parlementaires, parfois à la surprise générale. Dans les gouvernements actuellement en place, on notera notamment l’arrivée d’Hadja Lahbib (MR), Céline Tellier (Écolo) ou encore Thomas Dermine (PS). Même si ces deux derniers gravitaient déjà autour des mouvements politiques qu’ils représentent désormais dans un exécutif.

La fonction ministérielle se féminise, mais tout n’est pas encore parfait…

Pour la première fois, le gouvernement fédéral compte plus de femmes que d’hommes. Mais en matière d’égalité, il reste du chemin à parcourir.

Il était temps. En octobre 2019, Sophie Wilmès est entrée dans l’histoire en devenant la première femme à s’installer au 16, rue de la Loi. Mais en matière d’égalité dans les gouvernements, il reste du chemin à parcourir. «La première femme qui a pu entrer dans un gouvernement, c’est Marguerite De Riemaecker. Membre du CVP, elle avait été nommée ministre de la Famille en 1965, analyse l’historienne Caroline Sägesser, chargée de recherches au Crisp, le Centre de recherche et d’information sociopolitiques. Il faudra attendre 1992 pour que tous les gouvernements fédéraux comptent au minimum une femme. Le gouvernement De Croo fut le premier à être complètement paritaire. Aujourd’hui, on peut ajouter que c’est un exécutif qui compte plus de femmes que d’hommes, car Nicole De Moor a remplacé Sammy Madhi.»

Hélas, parité ne signifie pas pour autant égalité. Même si on est loin de la situation de 1965, où Marguerite De Riemaecker n’avait pu recevoir que le portefeuille de la Famille. «Souvent, on a eu tendance à les placer à des compétences associées de façon stéréotypées aux femmes. Mais il faut remarquer que de plus en plus de décisions au niveau du gouvernement fédéral se prennent au sein du kern, le conseil des ministres restreint. Or, il n’y a qu’une seule femme parmi les vice-Premiers, observe Caroline Sägesser. L’autre lieu de pouvoir en Belgique se situe au niveau des présidences de parti. Et à l’instar du kern, ce cénacle est encore quasi exclusivement masculin. Enfin, les gouvernements bruxellois et wallons doivent compter, au minimum, un tiers de femmes. Mais nous n’avons jamais connu de femme occupant le poste de ministre-présidente, tant en Wallonie et à Bruxelles. Seule Laurette Onkelinx a occupé la présidence de la Communauté française, en mai 1993.»

Président de parti ou ministre : qui décide vraiment?

Si les ministres ont du pouvoir, ce sont souvent les présidents de parti qui avalisent les arbitrages. Du coup, lors de réunions en kern, certains vice-Premiers ministres restent en contact quasi permanent avec leurs présidents pour faire avaliser les décisions.

Une dynamique qui n’est pas systématique et qui a varié en fonction des périodes, des partis et des personnes qui composent les gouvernements. «Durant longtemps, côté socialiste, le président restait l’homme fort, explique Pascal Delwit. Mais, dans le gouvernement Di Rupo, le dernier mot revenait toujours au Premier ministre, et non au président du parti. Chez les libéraux, par contre, c’était davantage les ministres qui avaient le dernier mot. L’homme fort du parti allait dans l’exécutif. Quand Jean Gol est entré au gouvernement en 1981, Louis Michel n’avait d’ailleurs que peu de choses à dire. Avec Georges-Louis Bouchez, qui semble garder un regard sur toutes les décisions prises, on est donc quelque part dans une situation inédite.»