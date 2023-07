Céline Tellier est devenue ministre sans avoir été parlementaire: «Je vis ce mandat comme une expérience»

D’abord, j’avais déjà des liens avec le milieu politique depuis de nombreuses années. En devenant, à partir de 2017, directrice politique d’Inter Environnement Wallonie, j’ai été en contact avec tous les partis. En 2018-2019, il faut se souvenir qu’il y avait les grandes marches pour le climat, qui ont mis en avant dans le débat public les enjeux environnementaux.

Pourquoi avoir accepté ce défi?

J’avais déjà un engagement personnel depuis mes études secondaires par rapport à ces enjeux, qui s’est matérialisé dans mon choix de travailler dans l’associatif environnemental. Accepter cet engagement politique, c’était un peu l’étape suivante. Au lieu de convaincre les ministres d’agir, on vous propose de le faire vous-même. C’était une opportunité assez inédite de se confronter au réel et à la prise de décision.

N’y a-t-il pas un côté schizophrénique, lorsqu’on doit passer de la défense de certains points à l’arbitrage?

Je ne dirais pas schizophrénique. Mes convictions sont là et ne changent pas. Mais mon job n’est plus de plaider en faveur de l’environnement. Il est de faire en sorte que l’on avance. Et pour pouvoir avancer, il faut créer l’adhésion et faire en sorte que d’autres que les convaincus adhèrent aux propositions. Je pense d’ailleurs que le rôle du politique est avant tout d’être capable d’emporter l’adhésion autour de propositions qui peuvent changer les choses. Et trouver le terrain pour y arriver.

Vous n’étiez pas du sérail. A-t-on essayé de vous jouer des tours?

Comme dans tous les boulots, il y a un petit bizutage au début. Je me rappelle qu’à la première réunion du gouvernement, il y avait déjà des tentatives de m’arnaquer sur certains dossiers.

Mais humblement, je pense avoir réussi à trouver ma place dans l’équilibre du gouvernement. Enfin, par rapport au parlement, j’ai pu compter sur le groupe Écolo. J’ai été mandatée par ce parti. Donc je suis loyale à celui-ci et à l’accord du gouvernement que j’ai découvert quand on m’a proposé au poste. Et je n’aurais pas accepté la mission si je n’avais pas considéré que cet accord en valait la chandelle.

Depuis 2019, êtes-vous devenue membre d’Écolo et serez-vous candidate au prochain scrutin?

Je n’ai pas pris de carte de parti. C’est un choix personnel de rester apolitique pendant l’exercice de cette fonction. Je vis quelque part ce mandat de ministre comme une expérience. Mais il est clair qu’à la rentrée, je devrai me positionner pour la suite. Et si je choisis de me présenter aux élections, je prendrai alors une carte de parti chez Écolo.

Vous hésitez encore?

Je pense que ce n’est pas une décision à prendre à la légère. C’est un poste qui demande des sacrifices personnels. Le blues des élus, dont on a beaucoup parlé au niveau communal, montre que la fonction politique est très exposée et très exigeante.

Comment avez-vous réagi lorsque Jean-Marc Nollet vous a contactée pour proposer le poste?

Je ne m’y attendais pas du tout. Pour moi, il était même normal que je puisse avoir un contact avec lui pour parler de l’accord de gouvernement.

Ministres, ils ont évité la case «élection»

Connaissiez-vous Thomas Dermine, le secrétaire d’État à la Relance, avant qu’il n’entre au gouvernement? Tant dans les rangs socialistes que dans le sérail politique, ce proche de Paul Magnette, qui a notamment dirigé l’Institut Émile Vandervelde, était loin d’être un inconnu. Mais ce jeune économiste multilingue, qui a négocié aux côtés du président du PS l’accord de gouvernement, n’avait jamais été candidat aux élections et n’était donc pas issu des rangs parlementaires. Et il n’est pas le seul ministre à ne pas avoir emprunté la voie «classique».

«La majorité des ministres ont encore une expérience politique, nuance Caroline Sägesser du CRISP. Mais de temps en temps, on a des électrons libres. Comme le cas très médiatisé d’Hadja Lahbib. Dans le gouvernement De Croo, on a aussi pu voir l’arrivée de nouveaux venus ou même le retour de vieux briscards qu’on est allé rechercher, comme Frank Vandenbroucke. Des surprises toujours liées au fait que la sélection des ministres reste une prérogative des présidents. À l’exception notable d’Écolo, où le choix du casting doit être validé par l’assemblée générale ou l’assemblée régionale pour les gouvernements des entités fédérées.»

Formation des gouvernements: ces petites subtilités

Parité linguistique… Mais rien n’est prévu pour les germanophones

Au sein du gouvernement fédéral, il n’existe pas de règle spécifique concernant la répartition géographique des ministres. Toutefois, une parité linguistique entre néerlandophones et francophones est requise, comme le rappelle Caroline Sägesser du CRISP. «Il est intéressant de noter que le Premier ministre peut être linguistiquement neutre, et selon les circonstances, il peut être pris en compte ou non. Ce qui est amusant, c’est que théoriquement, un germanophone ne pourrait être que Premier ministre. Même si dans la pratique, il serait probablement considéré comme francophone en termes de quota. Cela reste néanmoins une disposition peu compatible avec un État fédéral. Si l’on souhaite une répartition équilibrée des différentes entités fédérées du pays, il ne faut pas exclure d’emblée une d’entre elles. C’est une anomalie du système.»

Rajeunissement et changement de style

Jamais la Belgique n’avait été dirigée par un gouvernement aussi jeune. À leur entrée en fonction, les membres du gouvernement De Croo affichaient en effet une moyenne d’âge de 44 ans. «On peut remarquer que le physique des ministres s’est aussi amélioré ces dernières décennies», note Caroline Sägesser du CRISP. «Je pense que cette observation n’est pas si anodine et est probablement liée à l’émergence d’une culture de l’image et des réseaux sociaux. Le profil du politicien bedonnant, en surpoids et vaguement chauve a pratiquement disparu, car l’image est devenue probablement plus importante qu’auparavant.»

De la diversité dans les nominations

Dans un tout autre domaine, les choix des présidents peuvent aussi être bénéfiques. Si l’on est encore loin des Britanniques, les gouvernements formés reflètent davantage la structure sociale et culturelle de notre société. «Dans le gouvernement De Croo, on a de nombreux profils issus de la diversité. Et avec Elio Di Rupo, on a eu un Premier ministre issu de l’immigration italienne, observe Caroline Sägesser. J’ai donc le sentiment qu’en Belgique, peut-être plus rapidement qu’ailleurs, on a pu faire accéder au gouvernement des personnalités issues de l’immigration. Enfin, il y a aussi des ministres qui viennent de familles modestes. Cela signifie qu’on est dans des cas où l’ascenseur social a fonctionné.»