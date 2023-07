Voici où se situent tous les nouveaux radars en province de Liège (carte interactive)

Il faut savoir qu’en Wallonie, on comptait 535 radars permanents en début d’année. Et ce nombre augmente considérablement au fur et à mesure des mois. Rien que dans la province de Liège, 21 nouveaux radars et 15 remplacements ont été installés récemment ou sont en cours de l’être.

Mais justement, où se trouvent-ils dans la province de Liège ? Voici une carte interactive qui va vous permettre de les retrouver/découvrir et ainsi, peut-être, vous éviter une éventuelle amende.