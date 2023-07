Comme la Flandre l’a fait en 2020 et Bruxelles en 2022, la Région vient donc de réformer son cadre légal et ouvrir le marché wallon aux plateformes numériques de réservation en ligne comme Uber, Bolt ou Heetch. "Sans pour autant tout déréguler " souligne le cabinet du ministre wallon de la Mobilité Philippe Henry (Écolo). Son projet de décret a été approuvé en 3e lecture par ses collègues du gouvernement jeudi.

Le ministre parle d’une "grande avancée" pour les nouveaux acteurs du secteur "qui pourront désormais développer leur activité en Wallonie, que ce soit pour des taxis traditionnels (dits “de station”) ou des taxis de rue ", soit la terminologie qui désigne les véhicules commandés exclusivement via des plateformes numériques.

La réforme est d’ailleurs l’occasion pour le gouvernement wallon d’organiser le secteur en trois catégories.

Certificat à bord

La première regroupe sous la même coupole les taxis classiques et les taxis de rue. Un système d’accès à la profession doit venir compléter la licence.

La deuxième catégorie prévoit les "finalités spéciales" qui se distinguent par leur caractère planifié et leur spécificité (les anciens LVC ou location de véhicules avec chauffeur, les navettes aéroport, les cérémonies, l’organisation d’événements, par exemple) ; dans ce cadre, on fusionne les services de taxis collectifs et les services de location de véhicules avec chauffeur, là où le décret de 2007 faisait la distinction. Les gestionnaires doivent décrocher une autorisation d’exploiter pour exercer dans cette catégorie.

La troisième catégorie, conditionnée à un agrément, chapeaute les taxis sociaux ou "service de transport d’intérêt général".

Tous les chauffeurs devront afficher un certificat de capacité à bord du véhicule, ce qui n’était obligatoire que pour les taxis classiques.

Des règles tarifaires, elles aussi adaptées, feront par ailleurs partie du "package", en fonction des spécificités des différents services.

Le bonus de cette réforme générale pour les citoyens wallons ? "Une offre plus large, plus flexible" et la possibilité de réserver en ligne.

Jusqu’à présent, aucune plateforme n’exerce en Wallonie, si on exclut les incursions récentes de Bolt à Waterloo, "uniquement avec des taxis traditionnels", précise le cabinet du ministre Henry.

Le texte sera débattu et proposé au vote des députés wallons, sans doute après la pause estivale.