Schéma de développement territorial: ça grince dans les Communes wallonnes

Ce n’est pas une formalité: le schéma de développement territorial vise à mettre fin à l’étalement urbain d’ici à 2050, en définissant notamment des centralités où vont se densifier l’habitat, les commerces, les services…

Une soixantaine de Communes ont déjà rendu leur copie. Parfois sèchement, même si personne ne remet en question les objectifs de réduction de la bétonisation.

"Timing trop serré"

" Les délais trop courts et les documents ne sont pas assez clairs": c’est un argument quasi unanime dans les conseils communaux qui ont déjà délibéré (une soixantaine). C’est ce qui a poussé Braine-l’Alleud, Marchin, Couvin, Donceel, entre autres, à rendre un avis défavorable. Ou une abstention, comme à Marche. Même les conseils communaux qui se positionnent positivement insistent sur un timing bien trop serré pour analyser le document en profondeur, sans connaître de surcroît les résultats de l’enquête publique. Comme à Chaumont-Gistoux ou à Pecq. À La Roche-en Ardenne, on part sur un "non" et on y reviendra le 26 juillet, mais le bourgmestre note surtout que la Commune va changer de statut (de ville à village). Et ça ne passe pas à fond.

Un autre point rend nerveux les mandataires dans les Communes rurales: " Les villages vont devenir des centres-villes"… C’est ce qu’on entend à Faimes, par exemple. Ou à Clavier.

"Le projet n’est pas abouti"

"Plus personne ne se voile la face: i l faut raisonner autrement en termes d’aménagement du territoire. On ne peut plus laisser tout faire", reconnaît volontiers Philippe Dubois, bourgmestre MR de Clavier et président de la commission Ruralité à l’Union des Villes et Communes de Wallonie. "Mais ce qu’on nous a soumis n’est pas abouti".

Il prend pour exemple la centralité cartographiée pour sa Commune: "Ils ont fait un rond. Et un quart de ce rond est sur Modave, la commune voisine. Ce n’est pas sérieux… "

Le bourgmestre redoute par ailleurs la spéculation immobilière autour des centralités où devra se concentrer l’habitat. "On ne va quand même pas faire des buildings au milieu des campagnes. Par contre, à Clavier, de 80 à 90% des permis de bâtir sont délivrés hors centralité. On va faire comment ? Est-ce qu’on a analysé les impacts indirects ? Si on arrête l’urbanisation, si on ne délivre plus de permis, ça veut dire qu’on n’aura plus de jeunes couples qui viennent s’installer à la campagne, plus d’enfants, plus d’écoles… "

Et ce n’est pas parce qu’il est du même parti que Willy Borsus (lire ci-dessous) qu’il va arrondir les angles. "Je ne lui en veux pas personnellement. Je ne flingue pas le projet et à aucun moment je ne remets les enjeux en question. Mais je donne mon avis en tant que mandataire de terrain, avec une longue expérience dans l’aménagement du territoire: le projet n’est pas prêt. Avec les autres bourgmestres de la conférence des élus (de Huy-Waremme), on va demander un report d’analyse au ministre. "

Le ministre Willy Borsus réagit : "On ne va rien enlever à la possibilité de construire"

Willy Borsus (ministre wallon de l’Aménagement du Territoire, MR), l’argument du timing trop serré revient dans presque toutes les Communes, autour du schéma de développement territorial: 30 jours pour rendre un avis, c’est trop court.

C’est vrai, c’est restreint. Mais un travail d’information a été mené avec les intercommunales, avec les conseillers en aménagement du territoire et en urbanisme (CATU), pour que les Communes soient en mesure de remettre un avis. Et je constate qu’elles sont nombreuses à avoir pu faire le travail en profondeur. Il y a des remarques pertinentes, des choses à modifier. Mais on doit faire le chemin, pour notre société et les générations futures.

À l’analyse, certains collèges estiment que le SDT est sans doute très bien pour les villes, mais pas pour les villages, où on craint de devoir accepter par exemple des immeubles à appartements, dans les centralités.

Je comprends les questions sur le terrain. Mais ce n’est pas un SDT urbain où on opposerait villes et campagnes. Je suis moi-même issu de la ruralité et la moitié de nos concitoyens y vivent. Mais si on compte sur un temps long – l’échéance, c’est 2050 -, quand on vise une plus grande densification dans les centralités et une réduction de la densité dans les zones excentrées, on n’enlève rien à la possibilité de construire, de développer des projets, de faire vivre la ruralité. On veut rendre de l’attractivité aux centralités et éviter de consommer trop de terres.

Il n’est pas prévu d’accorder des compensations aux propriétaires de terrains à bâtir qui se verraient "lésés" ?

Je sais queLes Engagés ont tenté de faire croire qu’on allait pour ainsi dire exproprier des gens. On ne retire pas la capacité de bâtir. Je ne vois pas où ça figure dans le projet, d’ailleurs. Les gens ne vont pas se retrouver demain avec un terrain non bâtissable. Je suis libéral et à ce titre je suis respectueux du choix des gens. C’est la façon dont on va urbaniser qui va changer.

Mais il faudra bien faire des choix, si 75% des nouveaux logements doivent se situer dans les centralités, non ?

Le projet est clair: on doit "tendre" vers cette répartition à l’échéance 2050. On confie aux Communes le soin de faire les choix pour leur territoire. Elles vont pouvoir adapter la localisation des centres. Elles ont 5 ans pour le faire. Et il y a toute un série d’aides juridiques, administratives qui seront apportées. Je rappelle que le pire serait de ne rien faire. L’immobilisme n’est pas une option.