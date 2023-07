Les passagers devront être indemnisés après la grève chez Ryanair, rappelle Testachats

Les pilotes de Ryanair basés en Belgique menacent de faire grève les 15 et 16 juillet

Tensions sociales chez Ryanair : les pilotes de la compagnie basés en Belgique menacent de faire grève les samedi 15 et dimanche 16 juillet prochains, préviennent ce mardi 4 juillet 2023 la Belgian Cockpit Association (Beca), l’association professionnelle des pilotes de ligne de Belgique, et les syndicats chrétiens francophone CNE et flamand ACV.