La Cellule d’expertise sécheresse se montre optimiste, mais prévient : “Il y a une tendance au développement d’une zone très sèche à l’est du pays”

Et à première vue, celle-ci semble plutôt confortable. “Depuis le 26 juin au 5 juillet, des précipitations ont été constatées à 3 reprises (les 29 juin, 1er juillet et 4 juillet). Le maximum de précipitations a été observé à la Croix Scaille (avec 31,7 mm) et le minimum à Waremme (avec 6,7 mm). […] Pour les risques d’incendie en forêt, les pluies de ces derniers jours, parfois soutenues à certains endroits, ont permis de réduire le risque qui reste modéré à faible.”

Cependant, sans se montrer non plus alarmiste, la Cellule met en garde l’est de la Wallonie contre une sécheresse qui pourrait arriver durant les prochains jours. “L’indice sécheresse de l’IRM, dans une perspective à 10 jours, montre une tendance au développement d’une zone plus sèche à très sèche sur l’est et à l’apparition progressive d’une zone sèche qui va s’étendre sur le sud et sud-est du pays.”

Pour tenter de combattre au mieux le phénomène, la Cellule a tenu à rappeler une solution très efficace. “On rappelle qu’un usage modéré de l’eau permet d’économiser celle-ci, en cas de dégradation ultérieure de la situation.”

Enfin, pour tout ce qui concerne les activités dans l’eau, à savoir le kayak ou les eaux de baignade, rien n’est à signaler. Tout se passe pour le moment normalement, pour le plus grand plaisir des habitants de la Wallonie, qui vont pouvoir commencer leurs vacances dans d’excellentes conditions.