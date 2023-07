Un plan de lutte demandé pour lutter contre les ratons laveurs en Wallonie

L'expansion en Europe de ce carnivore originaire d'Amérique du Nord s'est accélérée depuis les années 2010 en Belgique, avec aujourd'hui "des densités d'observation particulièrement élevées dans le sud de la Wallonie", selon le cabinet Tellier. L'estimation grossière du Service public de Wallonie (SPW) porte sur 60 à 70.000 ratons laveurs. On les retrouve notamment dans le massif ardennais et en Gaume, où ils causent des nuisances notables autour des maisons et font de la prédation dans les mares, poulaillers et nichoirs. Ils constituent ainsi une véritable menace pour les espèces menacées comme l'hirondelle de rivage. L'animal est également vecteur de maladies.

"Puisque l'éradication n'est plus un objectif réaliste, il y a lieu de réguler l'espèce afin de limiter ses dégâts", avance le cabinet Tellier.

Des actions de sensibilisation sont prévues pour que les résidents évitent d'attirer les ratons laveurs près des habitations. Mais la ministre wallonne a aussi demandé à ses services de réaliser un plan de lutte détaillé et d'identifier des zones prioritaires d'intervention, en tenant compte de la présence d'espèces menacées. Ce plan pourrait s'inspirer de celui mis en place par zones pour lutter contre la peste porcine africaine. Des systèmes sont également à l'étude pour protéger les espèces sensibles des dommages causés par le raton laveur.

Le portail du SPW sur la biodiversité en Wallonie rappelle que le principe de base pour se prémunir des nuisances du raton laveur est "de ne pas le familiariser ni le nourrir". De plus, les nichoirs et mangeoires peuvent être sécurisés pour éviter que le raton ne grimpe et mettre ainsi hors de portée les oisillons. Afin de protéger les colonies d'oiseaux dans les zones humides, il est également envisageable de poser des clôtures électriques.

En outre, l'arrêté du gouvernement wallon sur les espèces exotiques envahissantes permettra "à des opérateurs d'intervenir chez les particuliers en cas de nuisance", fait savoir le cabinet. Une consultation du Conseil wallon du bien-être animal a été sollicitée à cet égard.

Pour éviter de se retrouver face à une surpopulation, des scénarios de régulation "plus ou moins musclés" seront proposés dans les mois qui viennent, précise Etienne Branquart, membre de la cellule du SPW spécialisée dans les espèces invasives. "Si l'on veut avoir un impact important, il faut agir sur une grande zone et prélever beaucoup d'animaux", conclut-il.