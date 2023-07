Permis de conduire : un examen tous les 5 ans pour les seniors ? Le ministre Georges Gilkinet se positionne

Une proposition sensible qui pourrait s’avérer très impopulaire sur le plan électoral. Et qui pourrait aussi plonger une série de personnes âgées, qui n’utilisent leur voiture que pour de petits trajets essentiels, dans des difficultés.

Georges Gilkinet “pas convaincu de la pertinence de la mesure”

Interrogé ce jeudi à la Chambre par les députés Marianne Verhaert (Open Vld) et Jef Van den Bergh (cd&v), le ministre de la Mobilité, Georges Gilkinet (Ecolo), a clarifié sa position sur la question. “Une proposition de révision de la directive sur le permis de conduire est effectivement à l’ordre du jour au niveau européen, a-t-il confirmé face aux députés. Il ne s’agit toutefois que d’une proposition de nouvelle directive. Les discussions au Conseil doivent encore avoir lieu sous la présidence espagnole, qui vient de commencer. Cette mesure doit donc encore être débattue. Fermement débattue, si vous voulez mon avis !”

Devant les députés, le ministre a ajouté qu’il n’était “pas du tout convaincu de la pertinence de la mesure”. Selon Georges Gilkinet, “l’aptitude médicale n’est pas nécessairement liée à l’âge”. “Les statistiques de Vias montrent que les personnes âgées sont le plus souvent victimes de la circulation en tant que piétons et cyclistes, a-t-il expliqué en ajoutant que même s’ils prennent la voiture et sont impliqués dans un accident, ce sont surtout eux qui sont en danger, comme le montre cette étude. “

Pour Georges Gilkinet, qui a aussi précisé “avoir la chance d’avoir une maman de 81 ans qui utilise son permis de conduire et sa propre voiture pour aller faire des courses ou rendre visite à ses amis”, il ne faudrait pas “discriminer toute une classe d’âge” : “Si nous nous contentons de restreindre la mobilité des personnes et de les pousser à l’isolement, nous risquons de perdre plus de vies que nous n’en sauverons.”

Dans un communiqué, le cabinet du ministre ajoute que bon nombre de seniors "remettent spontanément leur permis de conduire, ou se rendent d’eux-mêmes au CARA pour évaluer leurs aptitudes à la conduite" et que “la meilleure solution réside dans la sensibilisation, et notamment dans l’action des médecins généralistes.”

Du côté de la Commission européenne, on estime toutefois que le taux de mortalité des conducteurs de plus de 75 ans est plus de cinq fois supérieur à la moyenne et leur taux de blessures est deux fois plus élevé. Une plus grande vulnérabilité qui serait liée à la réduction des capacités physiques réduites et à une moindre expérience quotidienne sur les routes.