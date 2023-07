Pas d'accord social dans le secteur du verre: syndicats et patronat se renvoient la balle

Cette troisième réunion de négociations pour trouver un accord sur les conditions de travail et de salaire pour les deux prochaines années dans le secteur du verre s'est soldée par un échec pour les syndicats. "Il n'y a pas de marge pour les salaires; nous avons donc proposé une prime pouvoir d'achat d'un minimum de 125 euros pouvant aller jusque 350 euros", explique Dominik Roland, de la CGSLB. Mais les syndicats ont reçu une fin de non-recevoir.

Parmi les autres propositions avancées par les syndicats figurent notamment une adaptation du mécanisme sectoriel d'indexation des salaires, un jour de congé sectoriel pour la pénibilité du travail ou encore l'augmentation des frais de déplacement. "Hier soir, on a dû constater qu'on était arrivé chacun au bout de son mandat", ajoute M. Roland. "Notre volonté n'est pas de mettre le secteur sens dessus dessous mais on peut s'attendre à ce qu'il y ait des arrêts de travail. (...) C'est la porte ouverte à une période d'incertitudes et de remous."

"Les gens qui étaient à la table des négociations n'avaient pas de pouvoir de décision", précise Sébastien Dupanloup, de la FGTB. "Les vrais décideurs n'ont pas participé à la négociation", regrette-t-il, soulignant que la proposition syndicale avait été soumise le même soir à un conseil d'administration virtuel qui l'a rejetée. "Nous avons dès lors appelé les délégués à informer leur base." D'ici la rentrée, des actions ne sont pas exclues, selon le syndicaliste.

Quant à Luca Baldan, de la CSC, il s'étonne que les employeurs aient claqué la porte sans faire de contre-proposition. "Des assemblées sont organisées ce jeudi un peu partout dans le pays; certains (ouvriers; NDLR) veulent déjà mener des actions de grève et de ralentissement (du travail; NDLR)", déclare-t-il. Le patronat, de son côté, a une tout autre lecture de la situation. "Le banc patronal a demandé des dates" pour poursuivre les négociations, selon Sophie van Rijckevorsel, de la Fédération de l'industrie du verre. "La porte reste ouverte; nous sommes prêts à discuter pour trouver un accord", conclut-elle.

Plus de 120 entreprises sont actives dans le verre en Belgique pour un total de 7.000 travailleurs.