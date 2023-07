Le marché des résidences secondaires se refroidit

Chaque année, le nombre de multipropriétaires ne cesse de croître, que ce soit à but locatif ou pour un usage propre. 869.342 contribuables possédaient plus d'un bien en Belgique au 1er janvier 2023, soit "seulement" 1,69% de plus qu'en 2022, et 1,19 million de Belges possédaient plus d'une résidence en Belgique ou à l'étranger, souligne la Dernière Heure.