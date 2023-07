"Immense et excellent travail", "une source d'inspiration": les réactions politiques à la démission de la ministre Valérie Glatigny

Le président du MR Georges-Louis Bouchez a remercié la ministre pour "son immense et excellent travail".

Willy Borsus, vice-président wallon et ministre de l'Economie a salué le "travail remarquable" et les "grandes qualités humaines" de Valérie Glatigny. "Tout mon soutien le plus amical en ces circonstances complexes. De tout cœur à tes côtés."

Pierre-Yves Jeholet l'"engagement et tout le travail effectué ensemble ces 4 dernières années" louant aussi le"respect pour ton choix difficile".

Mathieu Michel (MR) a, lui, salué son "engagement inébranlable".

Le MR organise une conférence de presse vendredi à 10h en présence de Valérie Glatigny et du nouveau ministre, a annoncé le parti.