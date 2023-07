Belgique : voici quels sont les noms de famille les plus courants et les moins populaires dans votre région en 2023

Grâce aux données compilées par l’office belge de la statistique, il est possible de connaître les noms de famille les plus répandus dans les trois régions du pays. Qui des Gérard ou des Dupont sont les plus nombreux en Wallonie ? Quels sont les patronymes les plus fréquents en Belgique à la date du 1er janvier 2023 ? Réponses.