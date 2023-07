Alain Hubert est connu pour ses explorations sur les hauts sommets et dans les zones polaires depuis les années '80. Il a créé en 2002 la Fondation polaire internationale (IPF) afin de mettre en exergue l'importance des sciences polaires dans l'analyse des changements climatiques. Il a également participé à la construction et au lancement au pôle sud de la station Princesse Elisabeth, la première station dite zéro émission en Antarctique.

C'est pour ces divers travaux qu'Alain Hubert recevra prochainement le prix de la Belgica de la part de l'Académie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique. Cette récompense, créée en 1904 et remise depuis 1963, est décernée tous les cinq ans aux personnes qui ont effectué des travaux originaux portant sur l'Antarctique.

"Ce fut un honneur et un privilège d'avoir pu contribuer à la tradition de l'exploration polaire belge et de la recherche polaire internationale initiée par Adrien de Gerlache, et d'avoir aidé les chercheurs polaires belges à bénéficier d'une plate-forme qui expose pleinement leurs prouesses scientifiques considérables", a réagi Alain Hubert.

Outre l'explorateur belge, Jérôme Chappellaz, glaciologue français, a également été sélectionné par l'Académie royale dans le cadre de ce prix de la Belgica. Il est récompensé pour son travail sur les carottes de glace du Groenland et de l'Antarctique qui ont permis aux scientifiques de reconstituer les concentrations atmosphériques de méthane lors des 800.000 dernières années.

Ces prix seront remis au printemps 2024, après discussions avec les lauréats.