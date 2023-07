Près de 9 élèves de 6e primaire sur 10 ont obtenu leur CEB 2023 (infographies)

La Minute parents | Le bulletin scolaire : “Le but du jeu n’est pas de lire le bulletin comme on recevrait une fiche de paie” (vidéo)

À quelques jours de la fin de l’année scolaire, ce vendredi 7 juillet 2023, c’est la semaine de remise des bulletins dans les écoles. On dédramatise et on recadre ce moment avec le pédopsychologue Bruno Humbeeck (UMons).