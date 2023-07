Plus de 7700 prénoms donnés aux bébés nés depuis 1995 : comment a évolué la popularité du vôtre ? (infographie)

Prénoms les plus données aux filles en 2022 Nombre Olivia 636 Emma 457 Louise 445 Mila 395 Lina 383 Alice 364 Anna 339 Mia 337 Nora 337 Lucie 332

Prénoms les plus données aux garçons en 2022 Nombre Noah 657 Arthur 549 Liam 524 Louis 517 Adam 510 Jules 475 Lucas 434 Gabriel 407 Victor 391 Finn 280

Ces prénoms font partie de la liste très étendue de 7708 prénoms attribués à au moins 5 bébés au cours d'une année, sur la période 1995-2022 (un prénom attribué une fois chaque année ne sera pas repris dans la liste).

L'évolution des prénoms donnés au cours de cette période permet de voir si un prénom se démode ou, au contraire, connaît un regain de popularité auprès des parents cherchant le prénom "parfait" pour leur progéniture.

Côté garçon, on peut ainsi découvrir le retour de vieux prénom comme Maurice (153 naissances l'an dernier), Gustave (50), Ernest (46) ou la chute de prénom comme Thomas (passé de plus de 1100 naissances en 1995 à 10 fois moins en 2022), Nicolas ou Kevin.

Chez les filles, les Laura n'ont plus trop la cote (de 1484 bébés à 77), les Sarah et Julie non plus. Les plus fortes hausses entre 2021 et 2022 concernent Alba, Romée ou Luna.

Pour connaître l'évolution d'un prénom, testez notre infographie ci-dessous.