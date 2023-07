Hospitalisé depuis plus d'une semaine pour une déshydratation, le roi Albert II a quitté les cliniques Saint-Luc à Bruxelles ce mercredi 5 juillet 2023 vers 14h.

2. Le Grand Prix de Belgique de F1 figure bien au calendrier 2024: Spa-Francorchamps est programmé le 28 juillet

F1: les deux premiers Grand Prix de 2024 auront lieu le samedi, Spa-Francorchamps est maintenu.

3. Un corps repêché dans la Meuse, près de l’Île Monsin, à Liège

Ce mercredi 5 juillet 2023, un corps sans vie a été repêché dans la Meuse, à Liège. La personne était présente dans l’eau “depuis un certain temps”.

4. Pierre Palmade à nouveau hospitalisé en service d’addictologie, à sa demande

Le comédien français est retourné à l’hôpital de Bordeaux, à sa demande, en service d’addictologie. Pierre Palmade peut en sortir à tout moment et n’est pas placé sous bracelet électronique.

5. Le pédocriminel le plus lourdement condamné en Belgique libre après 7 ans: "Une gifle au visage de toutes les victimes"

Le Néerlandais Pieter C., pédocriminel le plus sévèrement puni de l'histoire en Belgique avec une peine de 19 ans d'emprisonnement et 15 ans de mise à disposition du tribunal d'application des peines, a discrètement été libéré après sept ans de prison, révèlent Het Nieuwsblad, la Gazet van Antwerpen et De Standaard ce mercredi 5 juillet 2023.