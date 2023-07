Gilles Vanden Burre : “Georges-Louis Bouchez menace l’image et la stabilité du pays par son comportement”

”Ce qui était important dans ce dossier, c’était le fond. On a accordé des visas à des représentants de l’un des régimes les plus terribles au monde, le régime iranien […] La ministre Lahbib a changé de version au parlement, elle a reconnu des erreurs et donc pour nous ça reste problématique dans une démocratie comme la nôtre. Elle aurait dû faire un pas de côté, ça n’a pas été le cas. Mais notre but ce n’est pas de faire tomber le gouvernement car nous sommes attentifs à la stabilité du pays, à l’image du pays à l’étranger”, a répété le député. “Pour nous ce dossier n’est pas clôturé sur le fond.”

Lorsque Jean Marc Nollet, le co-président d’Ecolo, dit qu’elle est en affaires courantes, “ça veut dire que nous n’avons plus confiance dans l’action de la ministre”, précise Gilles Vanden Burre.

Et ce alors que la Belgique ne va pas tarder à présider l’Union européenne, Hadja Lahbib en première ligne. “Politiquement ça pose problème, elle doit regagner notre confiance. Ça n’a rien à voir avec la personne, contrairement à ce que disait Louis Michel sur votre antenne hier, nous ne faisons pas de chasse à la personne. C’est le fond et la responsabilité de la ministre qui sont visés.”

Si l’écologiste ne vise pas directement Hadja Lahbib, il cible par contre ouvertement son président de parti, Georges-Louis Bouchez. “Le président du MR a une lourde responsabilité dans ce dossier”, admet-il. “Il a dit de manière très explicite, 'si vous touchez à ma ministre je fais péter tout le gouvernement'. La stabilité du pays et l’image du pays ont été menacées par son comportement. Il a une manière de travailler qui est de plus en plus incompréhensible et insupportable de dire 'si vous ne me donnez pas raison, je renverse la table'. Tous les jours, sur tous les dossiers”, attaque-t-il. “Là je ne vise pas les idées libérales mais sa manière de travailler en équipe”

”Imposer aux banques d’augmenter structurellement leur taux”

Autres sujets. Ecolo posera ce mercredi en commission des Finances un texte visant à augmenter automatiquement les taux d’intérêt sur les comptes épargne. Les Verts trouvent totalement “injuste” la différence entre les taux pratiqués par les banques belges et les taux de la BCE. “Nous demandons que le taux minium des banques augmente lorsque les taux internationaux augmentent”, détaille Gilles Vanden Burre.

Concernant la réforme des pensions et la réforme fiscale, l’écologiste s’est dit optimiste pour parvenir à un accord d’ici le 21 juillet, fête nationale. “Pour nous, limiter dans le temps les allocations chômage, c’est impensable car totalement inefficace […]. Je ne pense pas qu’encourager, c’est punir”, dit-il en réponse notamment à la proposition de Croo.