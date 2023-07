L’indice santé, qui sert au calcul de l’indexation des salaires et des allocations sociales, devrait augmenter de 4,4% en 2023 et 3,6% en 2024.

guillement Vos allocations sociales et votre pension vont augmenter de 2% en décembre 2023

Concrètement, l’indice pivot sera atteint en novembre 2023, en mars 2024 et en décembre 2024.

Cela signifie que vos allocations sociales et votre pension vont augmenter de 2% en décembre 2023 et votre salaire (dans la fonction publique) en janvier 2024, à nouveau augmenter de 2% pour les allocations et les pensions en avril 2024 et pour votre salaire en mai 2024 et à nouveau augmenter de 2% pour les allocations et les pensions en janvier 2025 et en février 2025 pour les salaires.