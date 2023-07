Un nouveau modèle de financement des postes de garde de médecins généralistes

Le gouvernement précédent avait décidé une réorganisation des postes de garde des généralistes selon les coopérations fonctionnelles. Des critères d’agrément avaient été prévus pour établir le nombre de médecins, les moments de permanences (au minimum chaque week-end du vendredi à 18h au lundi à 8h en plus des jours fériés), le minimum de postes concernés (trois pour un minimum de 300.000 habitants), la nécessité d’au moins un poste de garde accessible et un service mobile.

Le financement a été préparé au sein d’une plateforme de concertation. A partir de 2025, il remplacera le financement actuel des postes de garde, avec une possibilité de mise en oeuvre dès 2024 pour les postes qui le souhaitent.

”Il est important que les médecins généralistes puissent assurer les gardes en toute sécurité et en étant soutenu. Il est également important que les patients puissent consulter un médecin généraliste de garde de manière accessible. C’est pourquoi nous investissons massivement dans ce domaine. À vitesse de croisière – à partir de 2025 – il s’agit d’un montant de 70,5 millions d’euros, soit 22 millions d’euros de plus qu’aujourd’hui. Par rapport à 2019, il s’agit d’une augmentation de plus de 45 millions d’euros”, a expliqué M. Vandenbroucke.

Un arrêté royal détermine le budget octroyé aux coopérations fonctionnelles pour financer le personnel d’accueil, de coordination et d’appui, les voitures avec chauffeur ou encore les frais informatiques. Elles peuvent également être financées pour les gardes en semaine (du lundi au jeudi de 8h à 18h) si elles les organisent.

Pendant la nuit profonde (de 23 h à 8 h), où beaucoup moins de patients font appel à la garde de médecine générale, la coopération sera intensifiée, mais en tenant compte du contexte local. Les médecins généralistes auront le choix entre deux scénarios : soit une ouverture de tous les postes de garde, avec opérateur d’accueil et médecins, avec toujours une possibilité de garde mobile, soit un recours maximal aux gardes mobiles, mais avec un peu moins de postes de garde ouverts.