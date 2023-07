Louis Michel pointe “un acharnement inhumain” contre Hadja Lahbib : “Je ne pensais pas un jour assister à cela de la part de partis démocratiques”

Est-ce que le fait que Georges-Louis Bouchez soit le président de parti d’Hadja Lahbib a “déforcé” la ministre des Affaires étrangères dans cette affaire ? “Georges-Louis Bouchez est un homme brillant. De temps en temps, la vigueur de ses convictions fait qu’il dérange. Et je pense que parfois, ce serait mieux qu’il maîtrise la vigueur de ses convictions”, a répondu Louis Michel, jugeant également que le président du MR est “un adversaire que l’on caricature un peu trop”. Il a poursuivi : “Il faut surtout entendre le fond de son discours, qui est juste et correspond à 60 % de ce que la population pense”.

Le père de Charles et Mathieu Michel a ensuite évoqué brièvement les élections 2024, où il pense qu’un bon score pour le MR serait de 25 %. Il s’est également montré optimiste quant à la capacité du gouvernement à clôturer les deux gros dossiers que sont les pensions et la réforme fiscale. Pour lui, Alexander De Croo est d’ailleurs un bon Premier ministre, “qui est capable de rallier des consensus”.

Louis Michel est aussi revenu sur l’arrêt de la carrière politique de Catherine Fonck. La cheffe de file des Engagés au fédéral a notamment expliqué qu’elle se sentait “de plus en plus en décalage avec la politique, avec la particratie, avec le court-termisme, avec le 'faire semblant' plutôt que le 'faire'”. Le libéral a confié qu’il comprenait tout à fait son choix : “Son constat, je pourrais le faire totalement. Si j’avais 30 ans de moins aujourd’hui, je ne suis pas sûr que je ferais encore de la politique”. Il a pointé une diminution du “respect et de l’empathie entre pairs” dans le monde politique, faisant à nouveau référence à l’affaire des visas iraniens : “Pour Hadja Lahbib, c’était un acharnement inhumain. Je ne pensais pas un jour assister à cela de la part de partis démocratiques”.

Pour terminer, l’ancien ministre des Affaires étrangères s’est exprimé sur les émeutes en France et la situation politique au Congo.