Le pouvoir d’achat immobilier d’un ménage belge s’élève à 103 m2

Le pouvoir d’achat immobilier avait connu une augmentation d’environ 10 % pour atteindre 106 m2 en janvier, grâce à l’indexation des salaires. La tendance à la baisse actuelle s’explique, selon Immoweb, par une combinaison de taux d’intérêt plus élevés et des prix qui continuent d’augmenter.

En Wallonie, le pouvoir d’achat immobilier moyen est aujourd’hui de 137 m2, tandis qu’en Flandre il atteint 99 m2. À Bruxelles, un ménage moyen ne peut acheter qu’en moyenne 56 m2.

Globalement, les prix de l’immobilier ont augmenté de 1,7 % au cours des trois derniers mois, le prix moyen en Belgique s’élevant actuellement à 2.288 €/m2. La hausse des prix est similaire en Flandre (+1,9 %) et en Wallonie (+1,7 %), bien que les prix au mètre carré diffèrent fortement, atteignant respectivement 2.419 €/m2 et 1.720 €/m2.

En revanche, à Bruxelles, où le prix au mètre carré est plus élevé, à 3.327 €, la hausse des prix de l’immobilier a été plus modérée au cours des trois derniers mois, avec une augmentation de 0,9 %.

L’évolution à Bruxelles est conforme à ce qui se passe dans les autres grandes villes, note Immoweb. La plateforme immobilière constate en effet que les prix dans les grandes villes n’ont que très légèrement augmenté cette année, alors que les hausses dans les provinces associées ont été beaucoup plus prononcées.

En Wallonie, Mons et Namur ont enregistré une baisse des prix de respectivement -2,5 % et -3,8 % au cours des six premiers mois de cette année, tandis que le Hainaut (+3 %) et la province de Namur (+1,4 %) ont connu une hausse.

Même tendance en Flandre où Gand a connu l’augmentation de prix la plus faible (1,4 %), tandis que la province de Flandre-Orientale a connu une hausse de 4,1 %. L’exception à la règle est Anvers (+2,7 %) où la hausse des prix a été supérieure à celle de la province (+2,2 %).

La hausse des taux d’intérêt alors que les prix au mètre carré sont plus élevés dans les grandes villes pourrait être à l’origine de ce phénomène, analyse Immoweb.