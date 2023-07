Le numéro 1722 activé en raison d’un risque de tempête ou d’inondation

Entre 23h00 et 09h00, le vent se renforcera pour souffler en rafales jusqu’à 80 km/h, voire localement davantage au passage d’une ligne d’averses. Dans le nord du pays (provinces de Flandre occidentale, orientale et d’Anvers), les précipitations pourraient dépasser les 20 l/m2 en six heures.

Le SPF a dès lors activé le numéro spécial 1722, afin d’éviter que les lignes d’urgence soient submergées par des appels pour des interventions qui peuvent attendre. En cas de dommages causés par une tempête ou de dégâts des eaux pour lesquels une assistance des pompiers est requise, il faut donc composer ce numéro. Si une vie est en danger, c’est le 112 qu’il faut joindre.

Le SPF recommande également le recours au guichet électronique 1722.be, considéré comme “le moyen le plus direct de demander l’aide des pompiers dans des situations où aucune vie n’est en danger”. Cette activation est préventive et ne présage en rien de l’ampleur des dégâts éventuels, souligne le SPF Intérieur.